Diệp Lâm Anh tới thăm biệt thự nhà vợ chồng Cường Đô la nhưng lại bị soi chi tiết này

Vợ thiếu gia Đức Phạm tiếp tục bị soi sở thích chỉnh ảnh đến méo tường, cong cột.

Hậu ồn ào đời tư, Diệp Lâm Anh đã quay trở lại cuộc sống thường nhật. Bà mẹ hai con dành thời gian cho công việc, con cái và bạn bè. Mới đây, chân dài sinh năm 1989 tới thăm cơ ngơi của vợ chồng Cường Đô la - Đàm Thu Trang. Diệp Lâm Anh và Đàm Thu Trang vốn là những người bạn thân thiết từ thời thi Next Top.

Tới thăm biệt thự nhà cô bạn thân, Diệp Lâm Anh tranh thủ chụp ảnh selfie khoe nhan sắc xinh đẹp. Bên dưới phần bình luận, fan dành nhiều lời khen cho ngoại hình Diệp Lâm Anh. Làm mẹ hai nhóc tỳ nhưng cựu người mẫu vẫn giữ được vóc dáng thon thả, gợi cảm.

Diệp Lâm Anh khoe nhan sắc "đỉnh của chóp" tại biệt thự nhà Cường Đô la.

Tuy nhiên, các thanh soi nhanh chóng phát hiện ra chi tiết "hơi sai sai". Cụ thể, Diệp Lâm Anh bị nghi ngờ bóp ảnh khi mép tường cạnh eo bị méo mó. Khi so sánh với bức ảnh cô ngồi tạo dáng, mép tường trông vẫn bình thường.

Diệp Lâm Anh bị nghi bóp ảnh đến méo cả tường để có vòng eo hoàn hảo.

Ở bức ảnh lúc ngồi, tường lại quay về "thẳng tưng" như cũ.

Quỳnh Thư lại úp mở đăng đàn bị ai đó dựng kịch để lấy lòng thương hại, Diệp Lâm Anh phản ứng cao tay thế này Tưởng "biến căng" đã lắng xuống, ai dè Quỳnh Thư lại đăng biết ẩn ý bị ai đó ném đá giấu tay. Nhưng vợ thiếu gia Đức Phạm liền có động thái đáp trả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diep-lam-anh-toi-tham-biet-thu-nha-vo-chong-cuong-do-la-nhung-lai-bi-soi-chi-tiet-nay-437024.html