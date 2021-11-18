Văn Mai Hương lên tiếng giải thích khi vướng nghi vấn tiêm môi

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ biến hóa với nhiều phong cách từ gợi cảm tới trẻ trung nữ tính hay phá cách năng động. Khác với một Văn Mai Hương có phần chững chạc hơn tuổi so với trước đây, Văn Mai Hương của hiện tại được khen trẻ trung, gợi cảm và quyến rũ hơn.

Vài năm trở lại đây, Văn Mai Hương "lột xác" phong cách trở nên gợi cảm, đẹp và quyến rũ hơn. Sự đổi mới trong gu ăn mặc của Văn Mai Hương được fan đồng tình và khuyên cô nên thay đổi, thử nghiệm nhiều phong cách hơn.

Ngày 18/11, Văn Mai Hương mở phần Q&A giải đáp với người hâm mộ trên mạng xã hội. Khi một fan hỏi có liệu có phải đã tiêm môi hay không, giọng ca 9X trả lời thẳng thắn, không vòng vo.

Cụ thể, người này hỏi: "Chị ơi em xin địa chỉ làm môi đẹp như chị Hương ạ". Ngay sau đó, Văn Mai Hương lên tiếng khẳng định không sửa môi.

Nữ ca sĩ khẳng định không làm môi.

Trước đó, Văn Mai Hương từng vướng tin đồn dao kéo vì nhan sắc ngày càng thăng hạng. Tuy nhiên, cô đã lên tiếng đính chính và cho biết, để có được hình ảnh hoàn hảo như hiện tại là cả một nỗ lực giảm cân không biết mệt mỏi.

"Các bạn ạ! Ai cũng có 1 thời trẻ trâu, mình cũng thường xuyên nhìn lại tất cả những tấm hình cũ của mình để phấn đấu cho thì hiện tại... và ôi thôi nó thật sự thảm hoạ! Đã có lúc mình từng nổi hết da gà khi nhìn nó vì mình thấy sợ cái thời điểm đó, trông mình không khác gì heo hết... nên giờ khi ăn phải bóp mồm bóp miệng lắm các bạn ạ!

Nhan sắc giọng ca 9X ngày càng thăng hạng.

Giảm cân là cả 1 quá trình nỗ lực đấy! Sau khi giảm còn phải bình thường ăn mặc để không bị quê mùa như ngày xưa nữa ý! Mình luôn trân trọng những gì bố mẹ mang lại cho mình. Khi sinh ra chẳng ai được chọn quyền xấu đẹp, mình cũng chẳng xinh đẹp gì. Nhưng là phụ nữ thì nên tôn trọng bản thân và học cách phát huy ưu điểm làm đẹp cho chính mình các bạn nhé!", cô cho biết.