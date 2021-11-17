Mạc Văn Khoa khoe cuộc sống yên bình ở quê nhà Hải Dương bên bố mẹ

Trong chuyến về thăm nhà nội, Mạc Văn Khoa chia sẻ nhiều clip cuộc sống yên bình bên người thân.

Đầu tháng 11, Mạc Văn Khoa đưa con gái và bà xã về thăm quê nội ở Hải Dương. Trong thời gian ở quê nhà, nam diễn viên đăng tải nhiều video quay cuộc sống yên bình ở quê nhà cùng bố mẹ. Quê nhà Mạc Văn Khoa ở Chí Linh, Hải Dương. Dù tuổi đã cao nhưng bố mẹ Mạc Văn Khoa vẫn chăm chỉ làm nông, trồng cây ăn trái và trang hoàng nhà cửa. Mạc Văn Khoa đưa vợ và con gái về thăm quê nội.

"Nếu để nói về sức khỏe làm nông thì tôi không bằng mẹ. Gọi điện về nhà hỏi mẹ đang làm gì đấy, mẹ toàn bảo: "Đang cõng mấy bình thuốc cỏ, phun thuốc sâu". Thật sự tôi thanh niên cõng là đau lưng. Tôi bảo mẹ để con làm cho nhưng mẹ bảo không, để mẹ làm cho khỏe. Đây là người phụ nữ của năm", anh tự hào nói về mẹ. Nói về anh, Mạc Văn Khoa cho biết, bố anh bị gút (gout) và một số bệnh khác nên lần này anh về quê để lo cho bố. Nhưng hôm nay về tới nhà thấy bố đỡ hơn nên tôi cũng đỡ lo.

Mạc Văn Khoa bên mẹ ruột. Từ Sài Gòn về chỉ cần dựa vào hòn non bộ này là thấy hạnh phúc, yên bình lắm mọi người ạ. Bố tôi tự lên ý tưởng xây nhà luôn, còn nhiều việc cần làm lắm, phụ bố được việc gì thì phụ", anh cho biết. Trong video, anh còn giới thiệu hòn non bộ ở sân vườn do bố anh tự làm. "Nếu so với kiến trúc sư hay người xây dựng chuyên nghiệp thì bố không thể đẹp bằng được nhưng đối với tôi đây là hòn non bộ đẹp nhất trên thế giới này vì bố tự làm mọi thứ. Ngày xưa ở nhà tôi hay đi đào cây cảnh với bố, bố tôi tự cắt tỉa, uốn tán hết", ông bố một con nói. Hòn non bộ do bố nam diễn viên tự làm. Bữa ăn ấm cúng của gia đình nam diễn viên. Đây cũng là lần đầu anh hé lộ hình ảnh ở quê nhà. Dưới clip, Mạc Văn Khoa nhận được nhiều lời khen của khán giả: "Nhà Khoa rộng rãi đẹp quá, ngôi nhà mà mọi người đều mơ ước thật thanh bình", "Nhà Khoa đất rộng, vườn nhiều cây trái thích quá. Chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc bình an", "Chúc ông luôn khỏe để vui vầy cùng con cháu ông nhé"...

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