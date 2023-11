Mạc Văn Khoa khoe cuộc sống yên bình ở quê nhà Hải Dương bên bố mẹ

Mạc Văn Khoa bên mẹ ruột.

Từ Sài Gòn về chỉ cần dựa vào hòn non bộ này là thấy hạnh phúc, yên bình lắm mọi người ạ. Bố tôi tự lên ý tưởng xây nhà luôn, còn nhiều việc cần làm lắm, phụ bố được việc gì thì phụ", anh cho biết.

Trong video, anh còn giới thiệu hòn non bộ ở sân vườn do bố anh tự làm. "Nếu so với kiến trúc sư hay người xây dựng chuyên nghiệp thì bố không thể đẹp bằng được nhưng đối với tôi đây là hòn non bộ đẹp nhất trên thế giới này vì bố tự làm mọi thứ. Ngày xưa ở nhà tôi hay đi đào cây cảnh với bố, bố tôi tự cắt tỉa, uốn tán hết", ông bố một con nói.

Hòn non bộ do bố nam diễn viên tự làm.

Bữa ăn ấm cúng của gia đình nam diễn viên.

Đây cũng là lần đầu anh hé lộ hình ảnh ở quê nhà. Dưới clip, Mạc Văn Khoa nhận được nhiều lời khen của khán giả: "Nhà Khoa rộng rãi đẹp quá, ngôi nhà mà mọi người đều mơ ước thật thanh bình", "Nhà Khoa đất rộng, vườn nhiều cây trái thích quá. Chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc bình an", "Chúc ông luôn khỏe để vui vầy cùng con cháu ông nhé"...