Bị hai đàn em bóc mẽ vòng eo trong ảnh chưa chỉnh sửa, Hà Hồ phản đòn: 'Không quan tâm đâu'

"Đẻ con thì dù sao cũng phải có bụng. Các bác cứ săm soi này kia làm gì cho mệt, em không quan tâm đâu", Hồ Ngọc Hà thẳng thắn.

Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang, Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm chú ý khi diện set đồ Gucci sang chảnh. Trong những bức ảnh do cô đăng tải, bà mẹ ba con trông vô cùng thái thái, cả người toát lên khí chất thời thượng.

Mọi chuyện đều ổn cho tới khi Karik, Denis Đặng đăng ảnh chụp chung các nghệ sĩ tham gia sự kiện, vòng hai của Hồ Ngọc Hà vô tình bị bóc mẽ vì đàn em quên "bóp bụng".

Hà Hồ trong tự đăng không có điểm gì để chê...

... cho tới khi xuất hiện trong "ảnh bị tag", vòng 2 lộ rõ.

Sự khác biệt rõ ràng trong hai bức ảnh tự đăng và được tag của bà mẹ ba con.

Bị soi mói, Hồ Ngọc Hà tuyên bố: "Đẻ con thì dù sao cũng phải có bụng. Các bác cứ săm soi này kia làm gì cho mệt, em không quan tâm đâu. Điều em bận tâm là em phải khỏe. Còn hoàn hảo ư? Làm gì có trên đời".

Bà mẹ ba con lên tiếng khi bị soi vòng eo.

Đây không phải lần đầu Hà Hồ bị soi vòng 2 sau sinh. Trước đó, cô từng nhiều lần lọt tầm ngắm của "người qua đường" và bị chụp trộm.

Hà Hồ từng bị soi vòng 2 nhiều lần.

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