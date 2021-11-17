Dân mạng 'phát hoảng' khi nhìn đôi chân đầy khuyết điểm của 'thần tiên tỷ tỷ' Midu

Trong bức ảnh chụp vội của "team qua đường", Midu để lộ đôi chân không đẹp như nhiều người nghĩ.

Sở hữu nhan sắc thanh thuần, trong sáng, hot girl Midu được fan ưu ái dành tặng cho biệt danh "thần tiên tỷ tỷ" phiên bản Việt. Hiện tại, dù không hoạt động nhiều trong showbiz, nhưng cuộc sống của người đẹp sinh năm 1989 được fan quan tâm.

Mới đây, Midu khiến dân tình "hốt hoảng" khi nhìn thấy đôi chân kém đẹp trong bức ảnh bị chụp lén. Cụ thể, trong bức ảnh đi cùng Kiều Minh Tuấn, Midu diện váy trắng dáng ngắn, để lộ đôi chân dài. Tuy nhiên, khi nhìn kĩ, đôi chân nữ diễn viên lộ nhiều khuyết điểm đầy sẹo và lốm đốm vết thâm.

Đôi chân kém nuột của Midu trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Soi kĩ hơn, nhiều người phát hoảng vì đôi chân lốm đốm sẹo thâm của hot girl 8X - Ảnh: FBNV

Nhiều ý kiến cho rằng dường như người đẹp đang bôi thuốc nên mới có nhiều vết lốm đốm, hoặc do tác nhân không mong muốn nào đó nên đôi chân nuột nà bao năm nay của Midu mới xuống dốc đến vậy.

Đây không phải lần đầu Midu bị soi đôi chân kém đẹp. Trước đó, khi tung ảnh bikini, Midu cũng bị các thánh soi phát hiện bàn chân gầy gò, gân guốc.

Bàn chân gân guốc từng gây sốc của Midu trước đây.

Trong quá khứ, Midu từng có đôi chân nuột nà thế này.

Trong những bức ảnh đã chỉnh sửa, hot girl sở hữu đôi chân trắng trẻo không tỳ vết.

Midu từng khoe chân dài nuột nà thế này cơ mà!

Ảnh: Tổng hợp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-phat-hoang-khi-nhin-doi-chan-day-khuyet-diem-cua-than-tien-ty-ty-midu-437046.html