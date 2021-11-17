Lan Khuê - Thúy Vân hội ngộ tại sự kiện nhưng quyết không chụp hình chung

Mới đây, dàn Hoa - Á hậu Việt có dịp hội ngộ khi tới dự sự kiện mừng Lệ Hằng lên chức bà chủ. Bữa tiệc có sự tham gia của nhiều mỹ nhân đình đám showbiz như Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Kim Duyên, Á hậu Mâu Thủy... Đáng chú ý nhất phải kể đến màn hội ngộ của hai người đẹp Lan Khuê và Thúy Vân.

John Tuấn Nguyễn sinh năm 1987, là doanh nhân trẻ thành đạt. Năm 2016, anh công khai chuyện tình cảm với Thúy Vân. tháng 9/2017, Thúy Vân thông báo đã chia tay John Tuấn Nguyễn, khẳng định hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Lan Khuê và Thúy Vân từng khá thân thiết khi cùng tham gia chung cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2014. Tại cuộc thi này, Lan Khuê giành chiến thắng, Thúy Vân đạt giải Á hậu 1. Tuy nhiên, mối quan hệ hai người đẹp rạn nứt khi Lan Khuê hẹn hò với Tuấn John - tình cũ Thúy Vân.

Thúy Vân và Lan Khuê từng có thời gian khá thân.

Thời điểm đó, Thúy Vân bình thản khi đề cập đến chuyện chia tay. Tuy nhiên, tháng 3/2018, khi tin đồn John Tuấn Nguyễn và Lan Khuê hẹn hò bí mật được đăng tải, Thúy Vân đã đăng tải những trạng thái đầy ẩn ý.

"Phụ nữ sau khi trải qua cảm giác đau đớn vì bị lừa dối, họ lại càng dịu dàng hơn và rực rỡ hơn. Không phải cho đối phương hối hận mà quay lại, mà cho chính họ, vì họ xứng đáng với những điều tốt đẹp", Thúy Vân bày tỏ vào tháng 4.

Sau khi Lan Khuê và Tuấn John kết hôn, Thúy Vân cũng tổ chức đám cưới vào năm 2020 với doanh nhân Nhật Vũ. Hiện cả hai người đẹp đều đã có tổ ấm riêng và lên chức mẹ.

Tuấn John và Thúy Vân thuở còn hẹn hò.