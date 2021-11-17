Lan Khuê - Thúy Vân hội ngộ tại sự kiện nhưng quyết không chụp hình chung

Hậu trường 17/11/2021 14:53

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Mới đây, dàn Hoa - Á hậu Việt có dịp hội ngộ khi tới dự sự kiện mừng Lệ Hằng lên chức bà chủ. Bữa tiệc có sự tham gia của nhiều mỹ nhân đình đám showbiz như Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Kim Duyên, Á hậu Mâu Thủy... Đáng chú ý nhất phải kể đến màn hội ngộ của hai người đẹp Lan Khuê và Thúy Vân.

Lan Khuê - Thúy Vân hội ngộ tại sự kiện nhưng quyết không chụp hình chung - Ảnh 1
Lan Khuê diện nguyên "cây" đen cá tính khi tới chúc mừng Lệ Hằng.
Lan Khuê - Thúy Vân hội ngộ tại sự kiện nhưng quyết không chụp hình chung - Ảnh 2
Bà mẹ một con chụp hình cùng Lệ Hằng, Mâu Thủy. Đây là lần đầu Lan Khuê xuất hiện tại một sự kiện sau khi kết hôn và sinh con cho John Tuấn Nguyễn - tình cũ Thúy Vân.
Lan Khuê - Thúy Vân hội ngộ tại sự kiện nhưng quyết không chụp hình chung - Ảnh 3
Á hậu Thúy Vân cũng xuất hiện tại sự kiện và chỉ chụp chung với Lệ Hằng. 
Lan Khuê - Thúy Vân hội ngộ tại sự kiện nhưng quyết không chụp hình chung - Ảnh 4
Cô còn đăng tải bức ảnh tạo dáng nhí nhảnh cùng cô bạn thân. 

 

Lan Khuê và Thúy Vân từng khá thân thiết khi cùng tham gia chung cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2014. Tại cuộc thi này, Lan Khuê giành chiến thắng, Thúy Vân đạt giải Á hậu 1. Tuy nhiên, mối quan hệ hai người đẹp rạn nứt khi Lan Khuê hẹn hò với Tuấn John - tình cũ Thúy Vân. 

John Tuấn Nguyễn sinh năm 1987, là doanh nhân trẻ thành đạt. Năm 2016, anh công khai chuyện tình cảm với Thúy Vân. tháng 9/2017, Thúy Vân thông báo đã chia tay John Tuấn Nguyễn, khẳng định hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Lan Khuê - Thúy Vân hội ngộ tại sự kiện nhưng quyết không chụp hình chung - Ảnh 5
Thúy Vân và Lan Khuê từng có thời gian khá thân.

 

Thời điểm đó, Thúy Vân bình thản khi đề cập đến chuyện chia tay. Tuy nhiên, tháng 3/2018, khi tin đồn John Tuấn Nguyễn và Lan Khuê hẹn hò bí mật được đăng tải, Thúy Vân đã đăng tải những trạng thái đầy ẩn ý.

"Phụ nữ sau khi trải qua cảm giác đau đớn vì bị lừa dối, họ lại càng dịu dàng hơn và rực rỡ hơn. Không phải cho đối phương hối hận mà quay lại, mà cho chính họ, vì họ xứng đáng với những điều tốt đẹp", Thúy Vân bày tỏ vào tháng 4.

Sau khi Lan Khuê và Tuấn John kết hôn, Thúy Vân cũng tổ chức đám cưới vào năm 2020 với doanh nhân Nhật Vũ. Hiện cả hai người đẹp đều đã có tổ ấm riêng và lên chức mẹ.

Lan Khuê - Thúy Vân hội ngộ tại sự kiện nhưng quyết không chụp hình chung - Ảnh 6
Tuấn John và Thúy Vân thuở còn hẹn hò. 

 

Lan Khuê - Thúy Vân hội ngộ tại sự kiện nhưng quyết không chụp hình chung - Ảnh 7
Sau khi chia tay Thúy Vân, anh kết hôn với Lan Khuê. 

 

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