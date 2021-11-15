HOT: Bảo Thy công khai đã sinh quý tử cho chồng đại gia Hà Tĩnh

Sáng ngày 15/11, ca sĩ Bảo Thy bất ngờ công khai việc đã sinh con đầu lòng cho chồng đại gia trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết, do hành trình mang thai con đầu lòng còn quá nhiều bỡ ngỡ và nên cô chờ đợi đến ngày con chào đời bình an thì mới thật sự tự tin và hạnh phúc trọn vẹn để thông báo tin vui với khán giả.

"Tên Thánh của con là Jerard (Giê ra đô). Con là siêu nhân của mẹ vì mẹ nghén nặng đến mức bị xuất huyết dạ dày, tuần thai thứ 18 phải dùng thuốc điều trị trong 2 tuần liên tục. Rồi khi tiêm mũi 2 vaccine covid, mẹ bị sốt rét 39.5 độ C nhưng trộm vía mỗi lúc mẹ lo lắng gọi, con đều trả lời bằng mấy cú đá tưng bừng. Chỉ cần như vậy mẹ an tâm siêu nhân của mẹ vẫn ổn", Bảo Thy hạnh phúc viết.

Bên cạnh đó, cô cũng gửi cám ơn tới chồng - doanh nhân Phan Lĩnh: "Cám ơn ba đã luôn là Master Chef 5 sao nấu đủ món ăn ngon bổ dưỡng cho mẹ con mình trong suốt thời gian dịch bệnh căng thẳng và luôn theo sát mẹ mỗi khi mẹ than thở mỗi lúc mệt hay chọc mẹ cười muốn rung nhà mỗi ngày".

"Và đặc biệt - CÁM ƠN CON vì đã đến với Ba Mẹ và làm cho cuộc sống của Mẹ tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Hôm nay cho phép Thy được là NGƯỜI PHỤ NỮ HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI nha cả nhà ơi! Cho Thy ôm cả nhà một phát thật ấm áp! Thy vui lắm! Cám ơn cả nhà đã luôn quan tâm, yêu thương Thy và cầu mong cả nhà sẽ luôn bình an, khoẻ mạnh & HẠNH PHÚC", Bảo Thy vui mừng chia sẻ.

Nữ ca sĩ và chồng doanh nhân.

Bảo Thy tổ chức đám cưới vào cuối năm 2019, chồng của cô là doanh nhân Phan Lĩnh, quê gốc Hà Tĩnh. Trước khi công khai đã sinh con, Bảo Thy nhiều lần vướng tin đồn mang bầu. Tuy nhiên cô đều giữ im lặng.