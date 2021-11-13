Quang Dũng gây sốc với thân hình phát tướng

Khoe ảnh chụp chung với Quang Dũng, ca sĩ Hồng Ngọc vô tình "tố" thân hình có phần tăng cân của đàn anh.

Ngày 13/11, ca sĩ Hồng Ngọc đăng tải hình ảnh chụp chung với ca sĩ Quang Dũng và một người bạn trên trang cá nhân. Đăng kèm loạt ảnh, Hồng Ngọc viết:

"20 năm mới được bên nhau, đi ăn trưa, tám chuyện, thương lắm 2 người bạn tri kỷ của đời tôi.

Một người thì giờ là đại gia giỏi giang, một người là ngôi sao âm nhạc. Mừng cho nhau nhé 2 anh yêu dấu của em. Thêm 30 năm nữa, mãi như vậy các anh nhé".

Hồng Ngọc chia sẻ hình ảnh chụp cùng Quang Dũng.

Trong loạt ảnh Hồng Ngọc đăng tải, cư dân mạng đổ dồn sự chú ý vào ngoại hình ca sĩ Quang Dũng. Có thể thấy, vóc dáng nam ca sĩ thay đổi theo thời gian.

Dù ngoại hình Quang Dũng tăng cân thấy rõ nhưng anh trông vẫn rất điển trai, phong độ. Ở tuổi 46, chồng cũ Hoa hậu Jennifer Phạm vẫn miệt mài theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Quang Dũng và con trai - bé Bảo Nam.

Trước đó, nam ca sĩ đăng ảnh chụp chung cùng con trai Bảo Nam: "Choàng vai bá cổ luôn mới kinh chứ, thương con".

Con trai Quang Dũng năm nay mới 13 tuổi nhưng rất ra dáng thanh niên. Thậm chí, cậu nhóc còn sở hữu chiều cao ấn tượng, lấn át cả bố Quang Dũng.

Quang Dũng sinh năm 1975, nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình. Anh và Jennifer Phạm có một con chung. Hiện cả hai đã tìm được hạnh phúc mới nhưng vẫn giữ quan hệ tốt đẹp.

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