Hậu tin đồn rạn nứt với chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan lại gây 'sóng gió' vì mặc váy mỏng tang, hở nửa ngực

Dường như sau khi rạn nứt tình cảm với doanh nhân Đức Huy, Cẩm Đan ngày càng sexy, phóng khoáng hơn. Cô được dự đoán là sẽ sớm soán ngôi những chân dài nóng bỏng trong showbiz Việt.

Ngày 11/11, Cẩm Đan - chân dài từng vướng tin đồn hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên gây bão mạng khi tung ảnh mặc đầm yếm hở nửa vòng 1. Sự táo bạo, quyến rũ của người đẹp An Giang 2k2 khiến nhiều người bất ngờ.

Người đẹp sinh năm 2002 được nhận xét ngày càng sexy, táo bạo hơn.

Cẩm Đan sinh năm 2002, quê quán An Giang. Cô được biết đến khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, để lại nhiều tiếc nuối khi lọt top 15 chung cuộc.

Đang được yêu thích, chân dài bỗng gặp thị phi khi vướng tin đồn hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên - doanh nhân Đức Huy. Nghi vấn rộ lên vào đầu năm 2021, khiến một bộ phận người hâm mộ quay lưng với Cẩm Đan, cho rằng cô dựa dẫm "đại gia già" để nổi tiếng.

Mặc dù lộ nhiều hình ảnh tình tứ, song Cẩm Đan phủ nhận hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên. Cô cho biết cả hai chỉ là anh em tốt, chuyện tương lai chưa xác định, cũng bác tin đồn "ham vật chất".

Cẩm Đan bị nghi đã rạn nứt với chồng cũ Lệ Quyên.

Tuy nhiên, vào giữa tháng 8 vừa qua, tin đồn doanh nhân Đức Huy và người đẹp Cẩm Đan chia tay rộ trên mạng xã hội. Các "thánh soi" phát hiện chồng cũ Lệ Quyên đã hủy theo dõi người đẹp kém 27 tuổi trên Instagram.

Nghi vấn chia tay thêm cơ sở khi Cẩm Đan gần đây ẩn ý độc thân. "Định không yêu ai, ai ngờ không ai yêu luôn" , cô viết. Hay trước câu hỏi của dân mạng "Chị Đan có bồ chưa ạ?" , chân dài đáp: "Chị còn nguyên chế độ độc thân. Đừng tin vào những lời ong bướm ở những thứ em đọc nữa. Tin chị đi".

Trong khi đó, đại gia Đức Huy bị soi chi tiết đã "unfollow" Cẩm Đan thẳng tay, nhưng anh vẫn giữ nguyên những tấm ảnh tình tứ với cô trên Instagram, thay vì xóa sạch cho khỏi liên quan.