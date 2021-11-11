Hậu tin đồn rạn nứt với chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan lại gây 'sóng gió' vì mặc váy mỏng tang, hở nửa ngực

Hậu trường 11/11/2021 22:45

Người đẹp An Giang 2k2 ngày càng táo bạo, quyến rũ hơn sau nghi vấn đã chia tay chồng cũ Lệ Quyên.

Ngày 11/11, Cẩm Đan - chân dài từng vướng tin đồn hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên gây bão mạng khi tung ảnh mặc đầm yếm hở nửa vòng 1. Sự táo bạo, quyến rũ của người đẹp An Giang 2k2 khiến nhiều người bất ngờ.

Dường như sau khi rạn nứt tình cảm với doanh nhân Đức Huy, Cẩm Đan ngày càng sexy, phóng khoáng hơn. Cô được dự đoán là sẽ sớm soán ngôi những chân dài nóng bỏng trong showbiz Việt. 

Hậu tin đồn rạn nứt với chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan lại gây 'sóng gió' vì mặc váy mỏng tang, hở nửa ngực - Ảnh 1

Cẩm Đan gây "sóng gió" vì mặc trang phục quá gợi cảm. 

Hậu tin đồn rạn nứt với chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan lại gây 'sóng gió' vì mặc váy mỏng tang, hở nửa ngực - Ảnh 2

Hậu tin đồn rạn nứt với chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan lại gây 'sóng gió' vì mặc váy mỏng tang, hở nửa ngực - Ảnh 3

Người đẹp sinh năm 2002 được nhận xét ngày càng sexy, táo bạo hơn. 

Cẩm Đan sinh năm 2002, quê quán An Giang. Cô được biết đến khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, để lại nhiều tiếc nuối khi lọt top 15 chung cuộc.  

Đang được yêu thích, chân dài bỗng gặp thị phi khi vướng tin đồn hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên - doanh nhân Đức Huy. Nghi vấn rộ lên vào đầu năm 2021, khiến một bộ phận người hâm mộ quay lưng với Cẩm Đan, cho rằng cô dựa dẫm "đại gia già" để nổi tiếng.  

Mặc dù lộ nhiều hình ảnh tình tứ, song Cẩm Đan phủ nhận hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên. Cô cho biết cả hai chỉ là anh em tốt, chuyện tương lai chưa xác định, cũng bác tin đồn "ham vật chất". 

Hậu tin đồn rạn nứt với chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan lại gây 'sóng gió' vì mặc váy mỏng tang, hở nửa ngực - Ảnh 4
Cẩm Đan bị nghi đã rạn nứt với chồng cũ Lệ Quyên.

 

Tuy nhiên, vào giữa tháng 8 vừa qua, tin đồn doanh nhân Đức Huy và người đẹp Cẩm Đan chia tay rộ trên mạng xã hội. Các "thánh soi" phát hiện chồng cũ Lệ Quyên đã hủy theo dõi người đẹp kém 27 tuổi trên Instagram.  

Nghi vấn chia tay thêm cơ sở khi Cẩm Đan gần đây ẩn ý độc thân. "Định không yêu ai, ai ngờ không ai yêu luôn" , cô viết. Hay trước câu hỏi của dân mạng "Chị Đan có bồ chưa ạ?" , chân dài đáp: "Chị còn nguyên chế độ độc thân. Đừng tin vào những lời ong bướm ở những thứ em đọc nữa. Tin chị đi".  

Trong khi đó, đại gia Đức Huy bị soi chi tiết đã "unfollow" Cẩm Đan thẳng tay, nhưng anh vẫn giữ nguyên những tấm ảnh tình tứ với cô trên Instagram, thay vì xóa sạch cho khỏi liên quan.  

Hậu ồn ào hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan khoe ảnh gợi cảm "cháy khét lẹt" MXH

Hậu ồn ào hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan khoe ảnh gợi cảm "cháy khét lẹt" MXH

Chân dài An Giang khoe loạt ảnh sexy "sương sương" thu hút sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   cẩm đan cẩm đan ảnh gợi cảm cẩm đan chồng cũ lệ quyên

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 26 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 56 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 7 giờ 26 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?