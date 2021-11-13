Con gái mới 18 tuổi, mẹ Phương Mỹ Chi đã tiết lộ tiêu chí kén rể

Hậu trường 13/11/2021 15:36

Mẹ Phương Mỹ Chi tiết lộ tiêu chí kén rể đồng thời bật mí những điều ít biết về giọng ca nhí trên sóng livestream với fan.

Mới đây, Phương Mỹ Chi đăng tải đoạn clip trang điểm cho mẹ trên kênh Youtube cá nhân. Ngoài ra, giọng ca 18 tuổi cùng mẹ ruột còn trả lời các câu hỏi giao lưu với fan.

Khi nhận được câu hỏi: "Điều gì Chi làm cho má tự hào nhất?", mẹ Phương Mỹ Chi tiết lộ: "Chi hát hay, học giỏi, có hiếu, thương người. Từ lúc nhà còn bán chè, Chi đã hay chạy ra chợ mời mọi người. Lúc đó tôi đã thấy Chi biết thương gia đình". 

Con gái mới 18 tuổi, mẹ Phương Mỹ Chi đã tiết lộ tiêu chí kén rể - Ảnh 1
Phương Mỹ Chi và mẹ.

Mẹ Phương Mỹ Chi cho biết thêm, vì con gái giỏi giang, hiếu thuận nên bà nhiều lần xúc động bật khóc vì con: "Tôi khóc vì Chi nhiều lắm, lúc Chi mới thi xong vòng Đối đầu Giọng hát Việt nhí, những lúc lãnh được giải thưởng nghệ thuật, đi học được xướng tên học sinh giỏi má đều mừng rơi nước mắt".

Nhận được câu hỏi tiêu chí kén rể, mẹ Phương Mỹ Chi vui vẻ nói: "Người mẹ nào cũng muốn tìm được người yêu thương con mình, đừng đánh đập con mình, bên ngoài không cần đẹp trai quá, biết làm ăn, vươn lên là được". Mẹ giọng ca 10X cho biết, con gái thường chia sẻ chuyện bạn bè với mẹ nhưng giấu nhẹm chuyện yêu đương.

Con gái mới 18 tuổi, mẹ Phương Mỹ Chi đã tiết lộ tiêu chí kén rể - Ảnh 2
Mẹ Phương Mỹ Chi tiết lộ tiêu chí kén rể. 

 

Trước đó, Phương Mỹ Chi cũng tiết lộ gu chọn bạn trai. Cụ thể, trước câu hỏi "1 ly trà sữa big size với 1 anh đẹp trai như Hàn thì Chi chọn gì?", nữ ca sĩ cười lớn chọn ly trà sữa.

Nói về quyết định của mình, Phương Mỹ Chi cho biết: "Vì gu của Chi không phải Hàn Quốc. Gu của Chi là kiểu da ngăm rám nắng cứng cỏi đó. Ngoài ra, tình yêu không quan trọng giới tính hay giàu nghèo, chỉ miễn sao mình thấy hợp nhau là được".

Con gái mới 18 tuổi, mẹ Phương Mỹ Chi đã tiết lộ tiêu chí kén rể - Ảnh 3

Con gái mới 18 tuổi, mẹ Phương Mỹ Chi đã tiết lộ tiêu chí kén rể - Ảnh 4

Cuộc sống sung túc hiện tại của Phương Mỹ Chi và bố mẹ.

Trước khi trở thành giọng ca nhí nổi tiếng, Phương Mỹ Chi trải qua cuộc sống khó khăn. Nữ ca sĩ sống cùng 14 thành viên khác trong một căn nhà cấp 4 chật hẹp ở Quận 8, TP.HCM.

Sau khi trở thành Á quân Giọng hát Việt nhí 2013, Phương Mỹ Chi đắt show đi diễn. Cô từng xuất hiện nhiều trên các sân khấu hải ngoại với cát xê cao ngất ngưởng lên tới 6000 USD. Nhờ thu nhập ổn định, chưa đẩy 18 tuổi, Phương Mỹ Chi đã sắm được xe, nhà cho bố mẹ. 

 

 

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