Đăng clip 'đập hộp' nhưng Youtube của Ngọc Trinh lại có dấu hiệu sa sút khác trước

Tình hình "view vủng' những clip mới của Ngọc Trinh có phần giảm nhiệt so với trước đây.

Ngày 12/11, Ngọc Trinh đăng tải clip đập hộp bàn bida mới. Tuy nhiên, tính tới ngày 21h30 ngày 13/11 (sau 1 ngày đăng clip) video của chân dài 8X mới chỉ có 151 nghìn lượt xem. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên bởi kênh Youtube của Ngọc Trinh có hơn 2,11 triệu người đăng ký.

Clip mới nhất của Ngọc Trinh đăng tải hơn 16 tiếng nhưng chưa được 100k view.

Sau 1 ngày, clip của cô mới được hơn 151 nghìn lượt xem.

Ở những clip đập hộp trước, số người xem của Ngọc Trinh ở mực ổn định từ 3-4 triệu view một video. Tuy nhiên gần đây, video đạt ngưỡng này là vào khoảng 4 tháng trước. Từ đó tới nay, chưa có clip nào chạm mốc 1 triệu lượt xem.

Nhiều người cho rằng, nguyên nhân khiến kênh của Ngọc Trinh bị bóp tương tác vì mất đề xuất trên kênh Youtube.

Tình hình view trên Youtube của Ngọc Trinh gần đây.

Số view khủng trước đây.

Cư dân mạng cho rằng, kênh của Ngọc Trinh đã mất đi nguồn hỗ trợ này. Lý do có thể là do ồn ào với Lily Chen khiến antifan vào report kênh của cô khiến tuột view.

Ngọc Trinh cũng thỉnh thoảng tận dụng kênh Youtube để up clip Tiktok. Đây cũng có thể là một trong những lý do khiến kênh của cô giảm view. Tuy nhiên, đây chỉ là nghi ngờ của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-clip-dap-hop-nhung-youtube-cua-ngoc-trinh-lai-co-dau-hieu-sa-sut-khac-truoc-436248.html