Bị cà khịa 'lấy vợ già chuyển giới', chồng trẻ kém 11 tuổi của Lâm Khánh Chi phản ứng cực căng

Hậu trường 17/11/2021 17:13

Phi Hùng - ông xã ca sĩ Lâm Khánh Chi có màn đối đáp cực gắt khi bị anti-fan mỉa mai chuyện đời tư.

Mới đây, Phi Hùng - ông xã ca sĩ Lâm Khánh Chi đăng tải loạt ảnh đời thường thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trong phần bình luận, chồng trẻ kém 11 tuổi của nữ ca sĩ cho biết, anh đăng ảnh để cho mọi người biết bản thân vẫn làm việc, hoạt động bình thường. Khi được một fan hỏi sao anh trông có vẻ mệt mỏi, Phi Hùng cho biết: "Đôi lúc mình không muốn, nhưng cuộc sống nó làm mình phải mệt mỏi, đủ lý do đủ việc tác động mà".

Bị cà khịa 'lấy vợ già chuyển giới', chồng trẻ kém 11 tuổi của Lâm Khánh Chi phản ứng cực căng - Ảnh 1

Bị cà khịa 'lấy vợ già chuyển giới', chồng trẻ kém 11 tuổi của Lâm Khánh Chi phản ứng cực căng - Ảnh 2

Bị cà khịa 'lấy vợ già chuyển giới', chồng trẻ kém 11 tuổi của Lâm Khánh Chi phản ứng cực căng - Ảnh 3

Loạt ảnh mới của ông xã Lâm Khánh Chi.

Trong khi có nhiều bình luận động viên, hỏi thăm tình hình của Phi Hùng, một tài khoản kém duyên bình luận với giọng điệu mỉa mai, cà khia: "Nhìn cũng đẹp trai nhưng vợ già chuyển giới lâu rồi không lên sóng?".

Bức xúc khi đời tư bị mang ra bàn luận, Phi Hùng trả lời nhẹ nhàng nhưng cực kỳ sâu sắc: "Không muốn trả lời những người như thế này, cứ coi như thoảng qua đời nhau thôi. Thương cho cái nhận thức của bạn quá".

Bị cà khịa 'lấy vợ già chuyển giới', chồng trẻ kém 11 tuổi của Lâm Khánh Chi phản ứng cực căng - Ảnh 4

Anh đáp trả nhẹ nhàng nhưng cực kỳ sâu cay.

Lâm Khánh Chi và ông xã Phi Hùng có 4 năm gắn bó bên nhau. Phi Hùng, chồng Lâm Khánh Chi kém cô 8 tuổi. Cặp đôi làm đám cưới vào tháng 1/2018. Một năm sau, cả hai đón nhóc tỳ đầu lòng. Thường dành cho nhau những lời có cánh nhưng không ít lần vợ chồng Lâm Khánh Chi phải đối mặt với tin đồn như Phi Hùng đến với cô về vật chất. 

Ngay sau đó, nữ ca sĩ cũng lên tiếng làm rõ chuyện này. Lâm Khánh Chi  khẳng định cả hai đến với nhau vào lúc mình đang gặp khó khăn về kinh tế, thậm chí nợ nần chồng chất. Đó là khi cô vừa chuyển giới xong, lại gặp thất bại trong sự nghiệp vì bỏ tiền làm liveshow rồi trắng tay. 

Bị cà khịa 'lấy vợ già chuyển giới', chồng trẻ kém 11 tuổi của Lâm Khánh Chi phản ứng cực căng - Ảnh 5

Vợ chồng Lâm Khánh Chi.

"Có nhiều người nói anh Hùng đến với Khánh Chi là vì tiền, hôm nay Khánh Chi đính chính không phải vì bênh chồng mà đây là sự thật. Đến ngày hôm nay Khánh Chi vững vàng về kinh tế, tất cả mọi thứ thì mới dám nói câu chuyện này. Nói ra ở đây là để mọi người biết anh Hùng là người như thế nào, một phần là để mọi người hiểu rằng người chuyển giới có tình yêu thật sự", nữ ca sĩ bộc bạch.

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