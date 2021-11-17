Ngã ngửa khi thấy mặt mộc của MC từng 'chặt đẹp' Ngọc Trinh khi diện bikini

Hậu trường 17/11/2021 18:44

MC Đặng Dương Thanh Thanh Huyền gặp sự cố bị dị ứng do ăn hải sản lạ trong chuyến du lịch khiến mặt mũi sưng húp, mẩn đỏ.

MC Thanh Thanh Huyền là người từng gây sốt khi có màn đọ sắc "một chín một mười" với Ngọc Trinh. Nhiều fan nhận xét sắc vóc, body của cô nàng "chặt đẹp" chân dài quê Trà vinh khi chụp ảnh chung.

Ngã ngửa khi thấy mặt mộc của MC từng 'chặt đẹp' Ngọc Trinh khi diện bikini - Ảnh 1
Thanh Thanh Huyền từng khiến Ngọc Trinh lép vế khi đọ bikini.

 

Mới đây, nữ MC bất ngờ tung clip mặt mộc khiến nhiều người "ngã ngửa". Trong clip được chính chủ chia sẻ trên TikTok, Thanh Thanh Huyền để lộ gương mặt nhợt nhạt, bọng mắt sưng húp khác hẳn với vẻ rạng rỡ thường ngày. Nếu nhìn thoáng qua, không ai nhận ra đây chính là nữ MC từng khiến Ngọc Trinh bị lép vế.

Tuy nhiên, do gặp sự cố bị dị ứng do ăn hải sản lạ trong chuyến du lịch nên mặt mũi Thanh Thanh Huyền mới sưng húp, mẩn đỏ. Bởi trước đó, nữ MC đã khoe ảnh mặt mộc trên trang cá nhân và nhận được vô số lời khen ngợi.

Ngã ngửa khi thấy mặt mộc của MC từng 'chặt đẹp' Ngọc Trinh khi diện bikini - Ảnh 2
Do bị dị ứng hải sản nên mặt nữ MC mới sưng húp thế này. 
Ngã ngửa khi thấy mặt mộc của MC từng 'chặt đẹp' Ngọc Trinh khi diện bikini - Ảnh 3
Dù bị dị ứng khiến gương mặt sưng nhưng phải công nhận làn da của Thanh Thanh Huyền rất trắng trẻo, mịn màng. 

 

Khi không có son phấn, Thanh Thanh Huyền vẫn rất xinh đẹp, rạng rỡ với làn da trắng mịn, mũi cao.

Ngã ngửa khi thấy mặt mộc của MC từng 'chặt đẹp' Ngọc Trinh khi diện bikini - Ảnh 4
Mặt mộc đẹp không tỳ vết của nữ MC.

 

Đặng Dương Thanh Thanh Huyền (SN 1996, quê Khánh Hòa) là MC chương trình S – Vietnam của VTV, Sài Gòn Đêm Thứ 7 của HTV9, Sao Thế Giới của HTV2, Siêu Mẫu Nhí, Tạp Chí Du Lịch, Nét Đẹp Trầm Hương, Bản Thiết Kế Cuộc Sống......

Ngoài lối dẫn tự nhiên, khả năng ngoại ngữ lưu loát, cô còn gây chú ý với ngoại hình nóng bỏng. MC Thanh Thanh Huyền sở hữu chiều cao 1m70, cô từng lọt vào top 15 cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2015.

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