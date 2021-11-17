Á hậu Kiều Loan có động thái gì khi bị réo tên vào tin đồn hẹn hò bác sĩ Chiêm Quốc Thái?

Hậu trường 17/11/2021 19:16

Mọi nhất cử nhất động của Á hậu Kiều Loan trên mạng xã hội giữa tin đồn hẹn hò vị bác sĩ nổi tiếng được dân mạng chú ý.

Ngày 16/11, mạng xã hội rộ tin đồn hẹn hò của một mỹ nhân mới nổi trong showbiz với một vị bác sĩ nổi tiếng.

Trên các diễn đàn mạng, người hâm mộ nhanh chóng réo tên Á hậu Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái vào vòng nghi vấn.

Á hậu Kiều Loan có động thái gì khi bị réo tên vào tin đồn hẹn hò bác sĩ Chiêm Quốc Thái? - Ảnh 1
Á hậu Kiều Loan.

 

Giữa tin đồn gây ồn ào cư dân mạng, mọi nhất cử nhất động của cô đều gây chú ý.Chiều tối cùng ngày, Kiều Loan up story hình ảnh đời thường, không nhắc gì tới ồn ào trên.

Tờ Doanh nghiệp & tiếp thị cho biết, khi liên hệ với Kiều Loan, người đại diện của cô từ chối trả lời.

Á hậu Kiều Loan có động thái gì khi bị réo tên vào tin đồn hẹn hò bác sĩ Chiêm Quốc Thái? - Ảnh 2
Hình ảnh Kiều Loan chia sẻ không liên quan gì tới chuyện tình cảm. 

 

Kiều Loan đạt giải Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019. Cùng năm đó, chân dài Quảng Namđại diện cho Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019 (Miss Grand International 2019).

Sau khi dừng lại ở Top 10 chung cuộc, Kiều Loan quay về nước và thử sức mình với nhiều lĩnh vực. Năm 2020, cô gây chú ý khi tham gia King of the Rap với biệt danh Lona Kiều Loan.

Á hậu Kiều Loan có động thái gì khi bị réo tên vào tin đồn hẹn hò bác sĩ Chiêm Quốc Thái? - Ảnh 3
Cô vướng tin đồn hẹn hò bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

 

Tháng 10.2021, Kiều Loan công khai phẫu thuật thẩm mỹ ở bệnh viện của bác sĩ họ Chiêm. Nói về lý do dao kéo, Kiều Loan từng chia sẻ: "Sau khi đăng quang, dù là thí sinh đẹp hay tài năng đều bị lời ra tiếng vào cũng như khán giả không bao giờ hài lòng 100%. Lona là một trường hợp sau khi đăng quang hầu như mọi người đều thấy mình không xứng đáng với ngôi vị Á hậu 1.

Đôi khi, những hoạt động trong cuộc thi được cập nhật liên tục nhưng mình lại ít được tiếp xúc với khán giả cho nên mọi người không tìm hiểu rõ về mình. Hầu như mọi người đều cảm thấy vẻ đẹp bên ngoài của mình quá nhạt nhòa để họ hứng thú và tìm hiểu về vẻ đẹp bên trong".

Á hậu Kiều Loan có động thái gì khi bị réo tên vào tin đồn hẹn hò bác sĩ Chiêm Quốc Thái? - Ảnh 4
Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Á hậu.

 

Được biết, Á hậu Kiều Loan từng thực hiện cắt mắt, độn cằm, nâng ngực... và cô cũng không ngại chia sẻ kinh nghiệm của mình trong các livestream trước đó.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện xong và nhan sắc ngày càng lên hương, Kiều Loan tự tin khẳng định lựa chọn của mình là đúng. Hiện tại, mỹ nhân 10X là đại sứ cho bệnh viện của bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

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