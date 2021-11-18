CEO Bình Dương tuyên bố đến nhà gặp Vy Oanh, nhưng qua ngày mới rồi vẫn chưa thấy đâu?

Nhiều người cho rằng, có khả năng nữ CEO đã "hủy kèo" bởi đã quá hạn ngày hẹn mà doanh nhân Bình Dương vẫn chưa xuất hiện tại nhà Vy Oanh.

Trước đó vài ngày, CEO Bình Dương tuyên bố sẽ tới gặp Vy Oanh sau nhiều ồn ào và kiện nhau ra tòa. Cụ thể, ngày 17/11 nữ đại gia sẽ tới gặp Vy Oanh. "Quý vị yên tâm, tôi sẽ báo đầy đủ cho công an khu vực ở tất cả những nơi tôi đến nhé quý vị", bà này nói.

Khi biết về lời tuyên bố của CEO, Vy Oanh đăng bài với giọng điệu mỉa mai tuyên bố không tiếp nữ đại gia, nhưng sẽ livestream nếu họ "mò" đến nhà mình.

Nữ đại gia tuyên bố đến gặp Vy Oanh tại tư gia của cô.

"Để tớ sắm vài cái chổi quét rác nhá. Có gì để em sẽ livestream cho mọi người toàn cảnh RÁC có chân biết mò đến cửa nhà em nhé. Tất nhiên là em không cho vào BẨN NHÀ rồi. NẾU CÓ ĐẾN em mới livestream được nha", Vy Oanh nói.

Tuy nhiên, đúng hẹn ngày 17/11, CEO này vẫn không có mặt tại tư gia nhà Vy Oanh.

Về phía nữ ca sĩ, cô khoe ảnh cầm chổi, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. "Chào cả nhà yêu ngày an lành. Nay vợ chồng em đang ở nhà Quận 2 để dọn dẹp tổng vệ sinh nhà cửa vườn tược. Cái ngôi nhà kỷ niệm thân yêu, quà cưới của chồng tặng em, chứ không phải cái chung cư ghi trong đơn nha. Cái đó văn phòng lính em thôi.

Cây cối hoa lá nhớ đôi bàn tay của em, nên lâu lâu cứ phải chăm tí các ẻm mới ra hoa trái cả nhà ạ", Vy Oanh bày tỏ.

Vy Oanh khoe ảnh cầm chổi trong ngày 17/11.

Động thái của Vy Oanh thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Việc cô cầm chổi đúng ngày nữ đại gia hẹn tới nhà gặp khiến nhiều người càng tò mò hơn về cuộc gặp của hai người.

Tới tối ngày 18/11, nữ CEO vẫn không có động thái nào nhắc tới Vy Oanh. Bà cũng không nói tới việc "gặp hay hủy" với nữ ca sĩ.

Một số khác lại cho rằng, có khả năng CEO đã "quên" lịch hẹn đến nhà Vy Oanh hoặc bận một chuyện quan trọng nào đó hay có thể "đánh úp" tới nhà Vy Oanh?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ceo-binh-duong-tuyen-bo-den-nha-gap-vy-oanh-nhung-qua-ngay-moi-roi-van-chua-thay-dau-437212.html