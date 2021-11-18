Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) đang diễn ra tại Phuket, Thái Lan. Chiều tối ngày 18/11, lễ chào mừng thí sinh và họp báo đã chính thức diễn ra. Tại đây, các thí sinh được đưa đón bằng siêu xe sau đó di chuyển lên vị trí tổ chức họp báo giới thiệu bản thân, quốc gia và dự tiệc.

Xuất hiện tại đêm tiệc quan trọng, đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên diện trang phục hở bạo khiến nhiều người sốc. Đa phần, các thí sinh đều chọn trang phục kín đáo để phù hợp với buổi họp báo.