Mặc hở bạo tại Miss Grand International 2021, Thùy Tiên bị ví giống Can Lộ Lộ

Hậu trường 18/11/2021 22:22

Bộ trang phục mới nhất của đại diện Việt Nam - Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 gây sốc vì quá táo bạo và sexy.

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) đang diễn ra tại Phuket, Thái Lan. Chiều tối ngày 18/11, lễ chào mừng thí sinh và họp báo đã chính thức diễn ra. Tại đây, các thí sinh được đưa đón bằng siêu xe sau đó di chuyển lên vị trí tổ chức họp báo giới thiệu bản thân, quốc gia và dự tiệc.

Xuất hiện tại đêm tiệc quan trọng, đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên diện trang phục hở bạo khiến nhiều người sốc. Đa phần, các thí sinh đều chọn trang phục kín đáo để phù hợp với buổi họp báo.

Mặc hở bạo tại Miss Grand International 2021, Thùy Tiên bị ví giống Can Lộ Lộ - Ảnh 1
Cận cảnh bộ trang phục hở bạo, khoe phần lớn vòng 1 của Thùy Tiên tại cuộc thi.

 

Mặc hở bạo tại Miss Grand International 2021, Thùy Tiên bị ví giống Can Lộ Lộ - Ảnh 2
Trong livestream có thể thấy rõ bộ đồ ngắn, che chán điểm nhạy cảm bằng những lớp tua rua. 

 

Mặc hở bạo tại Miss Grand International 2021, Thùy Tiên bị ví giống Can Lộ Lộ - Ảnh 3
Nhiều người không đánh giá cao bộ trang phục này của Thùy Tiên vì quá gợi cảm, không phù hợp với một buổi họp báo của cuộc thi. 

 

Mặc hở bạo tại Miss Grand International 2021, Thùy Tiên bị ví giống Can Lộ Lộ - Ảnh 4
Cận cảnh bộ trang phục của Thùy Tiên. 

 

Ngay sau đó, nhiều người liên tưởng bộ trang phục này của đại diện Việt Nam giống Can Lộ Lộ - chân dài Trung Quốc từng bị chỉ trích vì diện đồ hở hang tại các sự kiện.

Mặc hở bạo tại Miss Grand International 2021, Thùy Tiên bị ví giống Can Lộ Lộ - Ảnh 5

Mặc hở bạo tại Miss Grand International 2021, Thùy Tiên bị ví giống Can Lộ Lộ - Ảnh 6

Can Lộ Lộ từng gây sốc với những bộ đồ chỉ đủ che điểm nhạy cảm. 

Mặc hở bạo tại Miss Grand International 2021, Thùy Tiên bị ví giống Can Lộ Lộ - Ảnh 7

Thùy Tiên diện trang phục hở bạo so với Hoa hậu Venezuela.

Mặc hở bạo tại Miss Grand International 2021, Thùy Tiên bị ví giống Can Lộ Lộ - Ảnh 8

Khi chụp ảnh với các thí sinh khác, có thể thấy rõ trang phục của Thùy Tiên quá táo bạo.

Mặc hở bạo tại Miss Grand International 2021, Thùy Tiên bị ví giống Can Lộ Lộ - Ảnh 9

Mặc hở bạo tại Miss Grand International 2021, Thùy Tiên bị ví giống Can Lộ Lộ - Ảnh 10

Các thi sinh diện đồ thể thao cùng chụp ảnh kỉ niệm.

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