Hai phu nhân hào môn Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh tạo dáng bên siêu xe chục tỷ nhưng bị hai cô bạn này chiếm spotlight

Hậu trường 18/11/2021 22:53

Bức ảnh chung của bộ tứ từng thi Next top Model Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh - Trần Thu Hiền - Pông Chuẩn gây bão mạng.

Mới đây, bức ảnh chụp chung của bộ tứ từng thi Next top Model Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh - Trần Thu Hiền - Pông Chuẩn thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Lâu lắm rồi, người hâm mộ mới thấy bộ tứ Next Top tụ tập và có bức ảnh "chất lừ" thế này.

Hai phu nhân hào môn Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh tạo dáng bên siêu xe chục tỷ nhưng bị hai cô bạn này chiếm spotlight - Ảnh 1
Bức ảnh gây bão của bộ tứ Next top mùa đầu tiên.

Bộ tứ bạn thân quen biết khi thi Vietnam's Next Top Model 2010. Dù cả bốn người đẹp đều không đạt thứ hạng cao nhưng hiện tại, bốn mỹ nhân có tình bạn đẹp kéo dài hơn 10 năm. 

Cả bốn người đẹp cùng tạo dáng bên siêu xe của chân dài Đàm Thu Trang. Đây là chiếc xe ông xã Cường Đô la từng mua tặng cô vào đầu năm 2021.

Đây là chiếc Mercedes G63 AMG khá đặc biệt khi sở hữu màu xanh gốm China Blue độc nhất Việt Nam hiện nay. Chiếc xe Mercedes-Benz AMG G63 màu China Blue Cường Đô la mua thuộc phiên bản 2020. Xe có giá trên dưới 11 tỷ đồng.

Hai phu nhân hào môn Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh tạo dáng bên siêu xe chục tỷ nhưng bị hai cô bạn này chiếm spotlight - Ảnh 2

Hai phu nhân hào môn Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh tạo dáng bên siêu xe chục tỷ nhưng bị hai cô bạn này chiếm spotlight - Ảnh 3

Bốn người đẹp cùng tạo dáng bên siêu xe của Đàm Thu Trang.

So với 3 cô bạn Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh - Pông Chuẩn thì Thu Hiền là người kín tiếng và hiếm hoi xuất hiện nhất, chính vì thế cô khiến dân tình dành sự chú ý đặc biệt. Ở tuổi 32, Thu Hiền vẫn trẻ trung, xinh đẹp, thần thái không chê vào đâu được. Trong khi đó, Pông Chuẩn chuyển hướng sang làm stylist và được đánh giá cao trong nghề. 

Hai phu nhân hào môn Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh tạo dáng bên siêu xe chục tỷ nhưng bị hai cô bạn này chiếm spotlight - Ảnh 4

Hội bạn thân tụ tập trong đám cưới của Pông Chuẩn. 

Hai phu nhân hào môn Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh tạo dáng bên siêu xe chục tỷ nhưng bị hai cô bạn này chiếm spotlight - Ảnh 5

Hai phu nhân hào môn Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh tạo dáng bên siêu xe chục tỷ nhưng bị hai cô bạn này chiếm spotlight - Ảnh 6

Nhóm bạn thân của Diệp Lâm Anh - Đàm Thu Trang.

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