Vừa lên tiếng phủ nhận phim giả tình thật với Thanh Sơn, Khả Ngân lại viết tâm thư xin lỗi

Hậu trường 21/11/2021 19:58

Khả Ngân lên tiếng xin lỗi fan và khán giả vì ồn ào đời tư. Hiện nữ diễn viên đã rời Hà Nội quay về Tp.HCM tiếp tục công việc.

11 tháng 5 ngày là tác phẩm đầu tiên Khả Ngân Bắc tiến đóng phim. Nữ diễn viên 9X nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Không chỉ ghi điểm nhờ lối diễn xuất tiến bộ, người đẹp sinh năm 1997 còn vướng nghi vấn phim giả tình thật với đàn anh Thanh Sơn vì phối hợp quá ăn ý. Ngay sau khi phim đóng máy, Khả Ngân đã lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò với Thanh Sơn.

Cách đây vài ngày, Khả Ngân cũng đã rời Hà Nội để trở về TP.HCM tiếp tục công việc. Chiều tối ngày 21/11, diễn viên 9X bất ngờ đăng tải tâm thư gửi lời xin lỗi đến fan và khán giả thông báo kết thúc hành trình Bắc tiến.

Vừa lên tiếng phủ nhận phim giả tình thật với Thanh Sơn, Khả Ngân lại viết tâm thư xin lỗi - Ảnh 1
Khả Ngân đã quay về Tp.HCM để tiếp tục công việc.

 

"Vài ngày qua cũng có vài câu chuyện nhỏ xuất phát từ tình cảm của Ngân mà ra. Suy cho cùng cũng là vì Ngân, vì tình cảm các bạn muốn dành cho Ngân và vì Ngân muốn bảo vệ những người mình thương yêu. Nếu Ngân có làm gì làm mọi người phiền lòng, hãy nhận lời xin lỗi chân thành của Ngân và bỏ qua cho Ngân", cô tâm sự.

Khả Ngân cũng nhắn nhủ fan: "Đừng lo lắng gì cả vì Ngân mạnh mẽ lắm, và hãy đón chờ những điều mới mẻ từ Ngân nha".

Vừa lên tiếng phủ nhận phim giả tình thật với Thanh Sơn, Khả Ngân lại viết tâm thư xin lỗi - Ảnh 2
Tâm thư của Khả Ngân gửi đến fan.

 

Trước đó vài ngày, Khả Ngân chính thức lên tiếng phủ nhận chuyện phim giả tình thật với Thanh Sơn: "Khi tham gia bất kỳ dự án phim nào Ngân cũng vướng tin đồn 'phim giả tình thật', quả thực có tiếng mà không có miếng. Nên Ngân muốn khẳng định rằng mối quan hệ của Ngân và anh Thanh Sơn chỉ dừng lại ở mức độ đồng nghiệp, không vượt quá giới hạn. Mọi hình ảnh hay status mọi người thấy chỉ dừng lại ở vai diễn Tuệ Nhi - Hải Đăng của 11 Tháng 5 Ngày.

Vừa lên tiếng phủ nhận phim giả tình thật với Thanh Sơn, Khả Ngân lại viết tâm thư xin lỗi - Ảnh 3
Nữ diễn viên  phủ nhận chuyện hẹn hò đàn anh. 

 

Ngân và cả anh Thanh Sơn đều không nghĩ vai diễn của mình lại được khán giả yêu quý nhiều đến vậy, thậm chí còn ghép đôi nhiệt tình. Thật sự ban đầu hai anh em đều rất ngại, thậm chí còn đùa nhau kiểu này chắc khó có người yêu đây. Nhưng vì tình cảm mọi người quá lớn nên cả hai quyết định tạo thêm chút gia vị cho hình ảnh couple Tuệ Nhi - Hải Đăng ngọt ngào hơn, với mong muốn hai nhân vật này sẽ là thanh xuân đẹp trong mắt khán giả, chỉ đơn giản là vậy. Còn hiện tại Ngân muốn tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn thay vì chuyện tình cảm cá nhân".

 

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