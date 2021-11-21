Trước nghi vấn xảy ra xích mích, nghi ngờ năng lực của Lương Thùy Linh tại một chương trình, H'Hen Niê đã lên tiếng làm rõ.

The Next Face Vietnam 2021 hiện là show thực tế hot nhất hiện nay. Cùng góp mặt trong chương trình, H'Hen Niê và Lương Thùy Linh đều ngồi ghế HLV tranh giành thí sinh xuất sắc về đội mình.

Mới đây nhất, một thí sinh đặc biệt H'Vi Ktla - cô gái người dân tộc Ê-đê không chỉ được khán giả yêu mến mà còn lọt mắt xanh các vị HLV. Đáng tiếc, H'Hen Niê để tuột mất cơ hội về tay Lương Thùy Linh. Sau khi Lương Thùy Linh chiêu dụ thí sinh xuất sắc về đội, H'Hen Niê đã phát biểu trong hậu trường rằng cô nghi ngờ năng lực của nàng hậu Miss World Vietnam 2019.

H'Hen Niê và Lương Thùy Linh trên ghế HLV.

Cụ thể, khi Lương Thuỳ Linh cho rằng phía sau có cả ekip hùng hậu để giúp đỡ, H'Hen Niê phản pháo: "Khi Lương Thùy Linh nói rằng đằng sau có ê-kíp rất lớn như vậy, mình lại cảm giác nghi ngờ về khả năng của bạn rằng không phải một mình Lương Thùy Linh làm mentor mà có rất nhiều người cùng làm mentor với bạn".

Giữa nghi vấn trên, chiều 21/11, H'Hen Niê đích thân lên tiếng làm rõ. Trong bài viết, người đẹp 9X phủ nhận việc có thái độ bức xúc với Lương Thùy Linh đồng thời tag (gắn thẻ) Hoa hậu quê Cao Bằng vào bài viết.

Lương Thùy Linh.

H'Hen Niê.

"Cả nhà ơi, Hen vui vẻ nhé. Lương Thuỳ Linh năng lực cô ấy thượng thừa, đón xem rồi biết nha", H'Hen Niê viết.

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