Bài viết của Hồng Ngọc thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bức xúc thay nữ ca sĩ trong đó có Thu Minh.

Cách đây ít giờ, ca sĩ Hồng Ngọc đăng tải bài viết khi gặp phải tình huống bức xúc trên máy bay. Theo lời nữ ca sĩ, cô ngồi cạnh một hành khách mặt mũi trông khá sáng sủa nhưng lại "không mấy bình thường" vì người này lại xả rác bừa bãi, gác chân lên ghế dù đang ngồi trên máy bay.

Bài viết của Hồng Ngọc.

Vị khách hết gác chân lên ghế...

... lại xả rác ra sàn gây bức xúc.

Dù khó chịu đến mức muốn chửi thề nhưng cô đành chịu đựng vì hành khách có ngoại hình "bự".

Bài viết của Hồng Ngọc nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra bức xúc thay nữ ca sĩ.Một số fan khuyên cô nên mặc kệ những thành phần thế này, số khác lại cho rằng nên chửi cho bõ tức. Tuy nhiên, Hồng Ngọc cho biết đến tiếp biên còn phải nhẹ nhàng với họ nên cô đành im.

Bình luận của Thu Minh gây chú ý.

Đáng chú ý nhất là bình luận của ca sĩ Thu Minh. "Gặp tôi là tôi sẽ ói lên người nó, rồi bảo 'xin lỗi, tôi bị dị ứng với sự dơ bẩn'", Thu Minh bức xúc.

Hồng Ngọc đã quay lại với công việc.

Hồng Ngọc hiện đang sinh sống ở Mỹ. Sau thời gian tạm dừng ca hát vì dịch bệnh, hiện Hồng Ngọc và các nghệ sĩ đã trở lại với công việc.

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