Vừa lên đường chinh chiến Miss World 2021, Đỗ Hà gặp ngay sự cố ở sân bay

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gặp phải sự cố ngoài ý muốn khi chính thức lên đường tới Puerto Rico tham dự Miss World 2021.

Ngày 21/11, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chính thức lên đường tới Puerto Rico tham dự Miss World 2021. Được biết, mỹ nhân xứ Thanh mang theo hành lý nặng tới 20kg. Nhiều khán giả kỳ vọng mỹ nhân nhân 2k1 sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc quốc tế năm nay.

Đỗ Thị Hà một mình lên đường đi thi Hoa hậu.

Tuy nhiên, vừa mới lên đường chinh chiến, Đỗ Hà gặp phải sự cố đầu tiên. Trên trang cá nhân, Hoa hậu sinh năm 2001 cho biết, chuyến bay của cô bị hoãn đến 3 tiếng.

Vì là sự cố khó tránh khỏi nên nhiều fan đã bình luận động viên, ủng hộ người đẹp. Sau chuyến bay dài 18 tiếng, nàng hậu vui vẻ thông báo đã tới Mỹ.

Tuy nhiên chuyến bay của cô bị delay mất 3 tiếng đồng hồ.

Sau khi đặt chân tới Mỹ, Đỗ Hà thông báo tin vui với fan.

Trước đó, Hoa hậu cũng chia sẻ hình ảnh được người thân tới tiễn đi thi. Vì tình hình dịch bệnh nên đến tiễn Đỗ Hà chỉ có bố mẹ và ekip của cô.

Trên trang cá nhân, nàng Hậu gốc Thanh Hoá xúc động: "Ngày này 1 năm về trước, một cô gái nhỏ đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam, cũng là ngày này 1 năm sau cô ấy đã mang trên mình hình ảnh của cả quốc gia lên đường chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Cảm ơn ba mẹ, anh chị em ekip cũng như toàn thể các bạn khán giả đã luôn bên cạnh và ủng hộ Hà trong chặng đường vừa qua. Sự khởi đầu đầy ý nghĩa hôm nay hy vọng sẽ mang đến nhiều điều may mắn cho Hà tại cuộc thi sắp tới".

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