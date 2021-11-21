Hà Anh nói gì về khẩu chiến gay gắt với Xuân Lan tại họp báo

Xuất hiện tại buổi họp báo, hai siêu mẫu đình đám Xuân Lan - Hà Anh gây chú ý với tư cách HLV. Trong lúc trả lời báo chí, Xuân Lan - Hà Anh vô tình đụng chạm có màn khẩu chiến nảy lửa liên quan đến vấn đề chuyên môn.

Sau 1 ngày gây bão mạng vì màn khẩu chiến gay gắt, Hà Anh có chia sẻ trên tờ Doanh nghiệp & tiếp thị mục đích tham gia chương trình và màn tranh cãi với đàn chị tại buổi họp báo. Trả lời phỏng vấn tờ Doanh nghiệp & tiếp thị, siêu mẫu Hà Anh thừa nhận cô không phải tuýp người có thể kết bạn với tất cả mọi người, và cũng không có ý định gây thù với ai.

Khi biết đàn chị cũng tham gia chương trình, Hà Anh cảm thấy bình thường. Bà mẹ một con cho biết thêm, cô đến với chương trình vì mục đích muốn khán giả nhìn thấy những yếu tố chuyên môn mà cô truyền đạt lại, những thí sinh mà mình đào tạo để cho ra sản phẩm cuối cùng là Quán quân The Next Gentleman.

"Tôi nghĩ khi mọi người nhìn thấy Xuân Lan và tôi cùng xuất hiện tại chương trình, mọi người sẽ nhớ tới hình ảnh tôi là host và giám khảo đầu tiên của Vietnam's Next Top Model, còn Xuân Lan đảm nhận vị trí này ở mùa tiếp theo.

Ngay lập tức, mọi người sẽ có phản ứng so sánh, thậm chí, so sánh cả học trò của Hà Anh, Xuân Lan và Thanh Hằng. Tất cả mọi người trong giới thời trang thường thích khai thác nhiều về sự khác biệt cũng như yếu tố kịch tính trong suy nghĩ.

Hà Anh chưa bao giờ là bạn của Xuân Lan dù cả hai có rất nhiều bạn bè chung. Nhưng để nói là Hà Anh có ghét Xuân Lan hay không thì câu trả lời là không.

Tôi không có thời gian để ghét bỏ ai cả, mỗi người có một cuộc sống riêng, một lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình. Tôi tôn trọng Xuân Lan trong nghề, mình trân trọng việc chị là một người làm việc lâu trong nghề và có tình yêu nghề nhất định, theo đuổi cho tới nay. Đây là một điều rất đáng hoan nghênh", Hà Anh cho biết.

Siêu mẫu Hà Anh

Theo Hà Anh, quan điểm trong nghề mẫu của cô sẽ có nhiều chỗ không đồng tình với Xuân Lan nhưng đây là chuyện bình thường.

Siêu mẫu 8X cũng tự hào về thế mạnh của mình tại chương trình: "Tôi tự tin rằng bản thân là người có thể nhìn ra tố chất, đặc biệt đối với đàn ông. Tôi là người có nhiều trải nghiệm và từng viết một cuốn sách có tên 'Sống Trong Thế Giới Đàn Ông'.

Tôi biết cách làm cho họ cảm thấy được trân trọng, họ cần phải cố gắng nhiều hơn bằng cách nhẹ nhàng, dễ thương.

Hà Anh khác với các HLV khác ở cách trao đổi, chia sẻ với các thí sinh nam giới, mình tôn trọng quan điểm của họ và đối xử với họ đúng nghĩa như một người đàn ông thực thụ, chứ không lên mặt, dạy dỗ và làm mẹ của họ để dạy họ làm đàn ông.

Nếu như bạn muốn tìm kiếm một người đàn ông đích thực, bạn cần phải đối xử với họ như một người đàn ông đích thực".

Theo tờ Doanh nghiệp và tiếp thị, Hà Anh cho biết thêm cô tham gia chương trình vì muốn ủng hộ đàn em Hương Giang. "Mọi người có thể nhìn thấy người mẫu nam trên sân khấu chỉ đóng vai trò đứng cạnh hoặc dắt người mẫu nữ ra. Hà Anh thấy có rất nhiều sản phẩm, thương hiệu cho nam giới và đàn ông Việt Nam rất quan trọng. Vậy nhưng chúng ta chưa có một hình mẫu nào để đại diện cho họ.

Khi Giang chia sẻ điều này, tôi thấy rất thú vị. Khi Hương Giang tham khảo ý kiến của tôi về những mentor đồng hành cùng thì tôi hoàn toàn dựa trên tinh thần chuyên môn", bà mẹ một con chia sẻ.

Siêu mẫu Xuân Lan.

Hôm qua (20/11), Hà Anh và Xuân Lan khẩu chiến ngay tại họp báo. Câu chuyện bắt đầu khi Xuân Lan nói về chuyên môn của mình:

"Sự khác biệt của Xuân Lan so với các host khác của Vietnam's Next Top Model là Xuân Lan làm host nhưng đào tạo ra học viên, mà tất cả các học trò Xuân Lan trong các mùa Next Top đều trở thành siêu mẫu.

Bây giờ họ đang chễm chệ ở những vị trí first face hoặc vedette, hoặc tất cả các bìa tạp chí, hoặc tất cả các bộ sưu tập của tất cả các nhà thiết kế ở thời điểm hiện tại. Đều là học trò của Xuân Lan hết.

Vai trò đào tạo nằm trong máu Xuân Lan rồi. Ngoài ra, mọi người cũng biết Xuân Lan có học viện đào tạo người mẫu ở Sài Gòn và Hà Nội, dạy từ học trò nhí đến người mẫu chuyên nghiệp. Vậy nên câu chuyện đào tạo học trò cũng là câu chuyện rất bình thường".

Là host của Vietnam's Next Top Model 2010 mùa đầu tiên, Hà Anh bèn phản bác lại: "Chị Lan nói mình là người duy nhất trong vị trí đào tạo Next Top mà các học trò của mình trở nên nổi tiếng.

Chắc chị Lan quên mất Trang Khiếu, Phạm Hương, Tuyết Lan, Thu Thủy, Pông Chuẩn, Đàm Thu Trang, Diệp Lâm Anh? Tất cả các bạn đó cũng có những thành công trong những lĩnh vực riêng mà mình theo đuổi.

Mặc dù không mở ra một trung tâm đào tạo model, nhưng không có nghĩa người ấy không có khả năng đào tạo".

Thấy vậy, Xuân Lan đáp trả: "Tất nhiên học trò của ai thì người đấy nhớ, làm sao chị đọc tên học trò của Hà Anh được.

Và coi bây giờ những học trò của Hà Anh có còn ở vị trí vedette của các sàn thời trang hay không thì đếm tên ra thôi. Chứ bây giờ học trò Hà Anh đào tạo mà chị đọc tên thì phải dở người không?".

Hà Anh cũng không phải vừa: "Chị không nhớ không có nghĩa rằng họ không tồn tại. Tri thức của mình rất hạn chế thì mình không nên nói những gì mình không biết, chưa biết hoặc chưa nhớ, và khẳng định mình là người duy nhất".

Đàn chị liền lớn tiếng: "Khi mà đụng đến tri thức, mình không biết thì không nói hoặc có những câu nói, có những cái tên mà mình không bao giờ muốn mở miệng nói. Chấm hết, người ta không nói mà đánh giá người ta không có tri thức, điều đó là điều thiển cận".