Thiều Bảo Trâm lộ diện, khoe bó hoa hồng trắng giữa tin đồn Sơn Tùng rục rịch cưới vợ

Hậu trường 21/11/2021 20:15

Hậu ồn ào nhóm bạn thân xin lỗi vì scandal "trà xanh", Thiều Bảo Trâm cuối cùng cũng lộ diện nhưng khoe món quà đặc biệt từ người bí ẩn.

Những ngày vừa qua, Thiều Bảo Trâm là cái tên được "réo gọi" nhiều nhất khi cả nhóm bạn lần lượt đăng bài xin lỗi vì chiếc bánh kem hồi đầu năm khơi lên drama "trà xanh". Giữa lúc "nước sôi lửa bỏng", Trâm Thiều dường như biến mất hoàn toàn khỏi mạng xã hội. Cô nàng chỉ đăng ảnh chụp linh tinh như đường phố, hoàng hôn hay thú cưng trên mạng xã hội.

Mãi tới chiều 21/11, Thiều Bảo Trâm mới đăng ảnh chân dung. Cụ thể, nữ ca sĩ khoe ảnh chụp với bó hóa hồng trắng được nhóm fan tặng.

Thiều Bảo Trâm lộ diện, khoe bó hoa hồng trắng giữa tin đồn Sơn Tùng rục rịch cưới vợ - Ảnh 1
Thiều Bảo Trâm lộ diện với món quà fan tặng trên tay.

 

Nhiều người đặt nghi vấn cho rằng đây là bó hoa fan tặng Trâm Thiều nhằm giúp cô xoa dịu tinh thần sau những ồn ào vừa qua.

Trước đó, ca sĩ 9X đăng ảnh đi uống "trà xanh" khi Hải Tú chính thức comeback.

Thiều Bảo Trâm lộ diện, khoe bó hoa hồng trắng giữa tin đồn Sơn Tùng rục rịch cưới vợ - Ảnh 2
Giọng ca 9X khoe ảnh đi uống "trà xanh".

 

Về phía Sơn Tùng, cách đây 2 ngày, nam ca sĩ khoe ảnh chụp bộ trang sức đắt đỏ đi kèm dòng trạng thái “Khởi động nào…”.

Nhiều khán giả tinh ý phát hiện trong bộ trang sức có nhẫn đôi và hoa tai. Thông tin này làm dấy lên nghi vấn Sơn Tùng chuẩn bị cưới vợ? Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của cư dân mạng. Giả thiết này được đưa ra dựa trên bài viết trước đó của nam ca sĩ.

Thiều Bảo Trâm lộ diện, khoe bó hoa hồng trắng giữa tin đồn Sơn Tùng rục rịch cưới vợ - Ảnh 3
Hộp quà của Sơn Tùng.

 

Trước đó nhiều năm, Sơn Tùng từng thổ lộ rằng, bản thân muốn kết hôn vào năm 28 tuổi. Đúng lúc này, hai cô gái Hải Tú và Thiều Bảo Trâm đều được dân mạng "réo tên". Hiện nam ca sĩ hoàn toàn im lặng và không có bất kỳ phản hồi nào trước sự việc trên.

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