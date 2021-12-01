2 cánh tay của Thùy Tiên đầy vết xước sau màn mang trang phục "Thiên thần áo xanh" lên sân khấu tối qua.

Thùy Tiên đã thu hút lượng lớn người hâm mộ sau phần thi Quốc phục diễn ra vào tối qua. Ngay cả Miss Grand Thailand 2020 và Miss Grand Thailand 2019 cũng không giấu được sự phấn khích khi gặp Thùy Tiên tại hậu trường. Những ngày qua, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đang là cái tên “làm mưa làm gió” tại cuộc thi Miss Grand International 2021 khi liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng do người hâm mộ bình chọn. Mới đây, Thùy Tiên lại nhận được nhiều tình cảm từ khán giả trong phần thi Quốc phục nhờ nụ cười rạng tỏa sáng cùng thần thái catwalk đầy tự tin.

Trong các video do khán giả tại sân khấu quay lại, tiếng hò reo dành cho sự xuất hiện của Thùy Tiên lớn đến mức ngay cả Thùy Tiên đang trình diễn cũng bất ngờ mà cười tươi hơn. Trong đó, tiếng hò reo lớn nhất chắc chắn phải kể đến Miss Grand Thailand 2020 - Nam Patcharaporn Chantarapadit và Á hậu Miss Grand International 2019 - Coco Arayha Suparurk. Hai nàng hậu thể hiện sự ủng hộ đặc biệt dành cho Thùy Tiên khi hình ảnh của đại diện Việt Nam quá nổi bật tại cuộc thi năm nay.

Bên cạnh đó, người hâm mộ đã không khỏi xót xa khi nhìn thấy hình ảnh hai cánh tay chằng chịt vết bầm của Thùy Tiên trong hậu trường. thể, Thuỳ Tiên đăng bức ảnh cánh tay bị bầm tím, đầy vết thương đến rướm máu kèm dòng trạng thái: "Sau lúc đấm bốc". Với thiết kế rất cầu kỳ, hoành tráng, vậy nên Thùy Tiên cũng như các thí sinh khác đã phải tập luyện và cố gắng rất nhiều để có thể mang đến những phần trình diễn “mãn nhãn” nhất. Tuy nhiên cô đã được đền đáp xứng đáng khi đạt mốc 100.000 người theo dõi chỉ sau đêm thi Quốc phục. Mới đây, trang chủ của Miss Grand International 2021 đã đăng tải hình ảnh của 60 thí sinh và công bố thể lệ bình chọn cho Top 20 Best National Costume trên hai nền tảng Facebook và instagram chính thức của cuộc thi. Cổng bình chọn sẽ đóng vào 0h ngày 02/12/2021. Ảnh: BTC, FBNV

Bắt trọn khoảnh khắc các nàng hậu Thái Lan mê tít Miss Grand Vietnam Thùy Tiên sau phần thi Quốc phục Thùy Tiên đã thu hút lượng lớn người hâm mộ sau phần thi Quốc phục diễn ra vào tối qua. Ngay cả Miss Grand Thailand 2020 và Miss Grand Thailand 2019 cũng không giấu được sự phấn khích khi gặp Thùy Tiên tại hậu trường.

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