Sau khi Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế), Hoa hậu Đại dương 2014 - Đặng Thu Thảo đã gửi lời chúc tới đàn em trên trang cá nhân.

Đã từng đi thi đấu trường quốc tế, hiểu rõ được sự khó khăn và áp lực lớn như thế nào! Nhưng em đã chiến thắng được chính mình, đã chinh phục được trái tim của bạn bè quốc tế và là niềm tự hào của VIỆT NAM.

Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021.

Hành động của Đặng Thu Thảo nhanh chóng gây chú ý vì chị gái cô - Đặng Thùy Trang vốn có xích mích với Tân Hoa hậu. Từ lúc Thùy Tiên đi thi cho tới khi đạt danh hiệu Hoa hậu, chị gái Đặng Thu Thảo liên tục tố Thùy Tiên mua giải và viết với lời lẽ khó nghe.

Việc Hoa hậu Đại dương 2014 gửi lời chúc cho Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế bị dân mạng "ném đá" cho rằng cô giả tạo với đàn em.

"Coi lại bà chị đi nha"; "sao năm đó thi quốc tế không bảo bà chị mua giải hoa hậu cho"... là những bình luận của cư dân mạng nhắn Đặng Thu Thảo. Tuy nhiên, số khác lại khẳng định Hoa hậu Đại dương 2014 không liên quan tới ồn ào của chị gái, "ai làm người đó chịu" không nên ném đá Đặng Thu Thảo chỉ vì phát ngôn của chị gái.

Đặng Thu Thảo lên tiếng khi bị ném đá vì gửi lời chúc Thùy Tiên.

Đến ngày 5/12, Đặng Thu Thảo đã livestream nói rõ mọi việc. "Thảo đang bị đứng giữa, không biết lên đây phải nói gì nhưng thấy ba mẹ, con cháu của mình bị ảnh hưởng thì mình không thể nào không lên tiếng được. Thảo buồn và suy nghĩ rất nhiều.

Mọi người yêu mến Thảo rất vui, nếu không thích có thể nhận xét hay nói bất cứ gì về Thảo cũng được. Nhưng đừng đụng tới con và ba mẹ của Thảo. Nên công minh, suy nghĩ rằng xử đúng người, đúng việc, đúng chỗ, đúng nơi", cô cho biết.

Cô cho biết, bản thân không thể nói, cũng không có quyền chen vào xích mích giữa chị gái và Thùy Tiên vì ai cũng có quyền tự do ngôn luận và tự chịu trách nhiệm với lời nói của mình.

"Làm sao mình có thể thay đổi, ngăn cản bất cứ ai hay chỉnh sửa bất cứ ai. Ngay cả bản thân mình nghĩ cũng đã tốt chưa mà thay đổi ai.

Bạn không thích Thảo có thể nói với Thảo, hay không thích ai đó có thể đăng lên nói, nhưng không thể quy chụp rằng, bắt buộc nhưng người bên cạnh người đó phải theo cảm xúc, lời nói giống họ, và cũng không thể ngăn cấm người ta phát ngôn điều gì.

Sự yêu mến, hỉ nộ ái ố là của cá nhân mỗi người, đừng quy chụp và làm ơn hiểu một điều, người ta có quyền.

Mọi người có thể chửi Thảo giả tạo, rằng sao chị mình đăng lên kiểu khác, mình kiểu khác... Thảo với Tiên có vấn đề gì đâu mà không được quyền chúc mừng, tự hào. Mà nếu Thảo không nói ra, mọi người lại bảo mình có vấn đề với Tiên", Hoa hậu Đại dương 2014 cho biết.

Đặng Thu Thảo và chị gái.

Khép lại câu chuyện, Hoa hậu Đại dương nhắn nhủ: "Câu chuyện của Thùy Tiên và chị hai Thảo như thế nào, xưa tới giờ Thảo chưa can thiệp. 18 tuổi đã có quyền tự do ngôn luận, Thảo cũng không cấm mọi người nghĩ sai về mình, nhưng làm ơn đừng đụng tới con và ba mẹ Thảo, nhiêu đó đủ rồi...

Mọi người thắc mắc điều gì thì tìm đúng người, đúng việc để được giải đáp. Chị em dòng máu, hoạn nạn có nhau, nhưng chuyện cá nhân, cảm xúc, cuộc sống là của mỗi người", chân dài 9X lên tiếng.

"Nếu chị Thảo làm gì không đúng, Thảo xin thay mặt chị gái gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, nhưng cá nhân đó là cá nhân của chị Thảo, Thảo phải tôn trọng điều đó".

Chị gái Đặng Thu Thảo và Thùy Tiên.

Chị gái Đặng Thu Thảo và Thùy Tiên từng có ồn ào nợ nần dai dẳng. Theo đó, chị gái Đặng Thu Thảo tố Thùy Tiên nợ nần 1,5 tỷ nhưng trốn tránh không trả.

Trong khi đó, Thùy Tiên cho biết đã ký vào văn bản vay nợ nhưng chưa từng nhận được số tiền này. Sau khi làm việc với luật sư, nàng hậu trình báo sự việc lên công an. Tuy nhiên tới hiện tại, cuộc chiến của chị gái Đặng Thu Thảo và Thùy Tiên vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.