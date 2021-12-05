Ngoài ra, Đặng Thùy Trang Cô còn đăng ảnh chụp màn hình một người khác tố Thùy Tiên mua giải Miss Grand 2021 giá... 3,5 tỷ: "Một vòng luẩn quẩn mua giải. Cứ mua trước rồi tính được giật sau. Tôi nói mua rồi nên tôi không có gì là ngạc nhiên cả".

Ngay sau khi người đẹp sinh năm 1998 đăng quang, chị gái Hoa hậu Đại dương 2014 - Đặng Thu Thảo liên tục tố Tân Hoa hậu mua giải. "Mua giải đã là một thói quen rồi. Chẳng có gì lạ", chị gái Đặng Thu Thảo viết.

Bài đăng của chị gái Đặng Thu Thảo bị chỉ trích.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền ra khắp các diễn đàn về showbiz. Hành động của chị gái Đặng Thu Thảo bị dân mạng "ném đá".

Chiều 5/12, Khánh My đăng quan điểm gây tranh cãi trên mạng: "Mua giải là chuyện thường tình, bàn hoài cũng chán. Mua giải không quan trọng bằng việc người mua giải có xứng đáng hay không?

Trên đời này làm gì có gì 'trong sạch - công tâm 100%'? Hãy dần chấp nhận, không sân si với sự thành công của người khác".

Khánh My úp mở bàn chuyện thi hoa hậu mua giải.

Dù không nhắc đích danh tới ai nhưng việc Khánh My bàn chuyện mua giải giữa thời điểm Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu khiến nhiều người nghi ngờ cô đang ám chỉ Tân Hoa hậu.

Trước tin đồn mua giải, chiều tối 5/12, Tân Hoa hậu Thùy Tiên có chia sẻ trên tờ Pháp luật & Bạn đọc. Cô cho biết: "Tiên nghĩ hai cái này nó mâu thuẫn với nhau vì nếu Tiên đã mua giải rồi thì Tiên sẽ không chuẩn bị kỹ càng đến như vậy, bỏ công, bỏ sức ra để tập trung, tập luyện hết sức mình như vậy. Còn để nói về những ồn ào cũ bị đào lại thì thật sự Tiên cũng đã có cho mình những suy nghĩ từ trước khi mang danh hiệu Miss Grand Vietnam rồi. Tất cả những điều đó Tiên đã có câu trả lời của riêng mình, Tiên đã đều tính trước và Tiên không sợ".

Thùy Tiên livestream chiều 5/12 và nói rõ tin đồn mua giải.

Nói về dự định sử dụng số tiền thưởng 40.000 USD, Thùy Tiên cho biết cô sẽ sử dụng vào mục đích từ thiện.

Chia sẻ về việc áp lực khi đăng quang, Thùy Tiên trả lời trên tờ Pháp luật & Bạn đọc: "Tiên biết trọng trách của một hoa hậu quốc tế sẽ là rất lớn, Tiên sẽ cố gắng hết sức mình không để khán giả Việt Nam thất vọng về nhiệm kỳ đầu tiên của MGI đến từ Việt Nam".