Trước đó, một tài khoản được cho là một giảng viên Đại học có lời chê bai nhan sắc Tân Hoa hậu gây bức xúc trong dư luận. Người này dùng lời lẽ khó nghe, chê bai ngoại hình Thùy Tiên và so sánh với một học trò khác của mình.

Theo thông tin trên Facebook, đây là một người đàn ông trung tuổi tên D, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ kiêm Trưởng khoa của một Trường Đại học nổi tiếng tại TP.HCM.

"Không hiểu ban giám khảo có mù không mà sao chọn hoa hậu gì xấu dữ vậy? Thua xa nữ sinh viên trường..., thua học trò mình khoa..., ngành... khóa 2004 của ĐH... TPHCM, là N.K, hiện giờ là phóng viên Đài truyền hình...", tài khoản này viết.

Bài đăng bị chỉ trích của vị giảng viên tên D vì chê bai nhan sắc Thùy Tiên.

Dùng lời lẽ khó nghe bình phẩm nhan sắc một cô gái, vị giảng viên này bị dư luận chỉ trích đòi công khai danh tính nếu không xin lỗi.

Tới chiều 7/12, giảng viên tên D đã lên tiếng trước sự việc. Trả lời tờ Pháp luật & Bạn đọc, người này cho biết: "Mỗi người đều có nhận xét khác nhau. Cái tôi thấy đẹp thì nhiều người lại không thấy. Khen chê là điều tất nhiên trong cuộc đời này. Khi đăng tải lên tôi cũng không nghĩ câu chuyện sẽ đi xa đến thế, chỉ tính đùa cho vui thôi".

Ông cũng tiết lộ bản thân đã xin lỗi, gỡ bài nhưng vẫn bị dư luận và thậm chí học trò của mình chỉ trích, xúc phạm. Chính vì thế, ông quyết định lên tiếng để chấm dứt mọi việc.

Không chỉ bị cư dân mạng chỉ trích, một sinh viên đã gửi mail phản hồi sự việc lên trường nơi người này công tác. Ông cho biết đã gửi email xác nhận và xin lỗi.

"Thật lòng tôi không nghĩ câu chuyện đi quá xa, một người thì sẽ người này khen và người khác chê là chuyện bình thường. Có lẽ tôi không có con mắt thẩm mỹ nên chưa nhìn thấy cái đẹp. Vì vậy, có lời bình luận không chuẩn mực.

Do đó, tôi viết thư này hồi đáp là cho tôi xin lỗi, và tôi đã tháo gỡ status này. Một lần nữa cho tôi xin. Trân trọng và cảm ơn", thầy D nói thêm trên Pháp Luật & Bạn Đọc.