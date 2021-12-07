Lời bình phẩm chê bai nhan sắc của một tài khoản mạng được cho là của giảng viên một trường Đại học ở Tp,HCM gây bức xúc dư luận.

Từ khi đăng quang Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 tới nay, Thùy Tiên vướng nhiều ồn ào đời tư.

Hoa hậu Thùy Tiên.

Mới đây, một tài khoản được cho là một giảng viên Đại học có lời chê bai nhan sắc Tân Hoa hậu gây bức xúc trong dư luận. Người này dùng lời lẽ khó nghe, chê bai ngoại hình Thùy Tiên và so sánh với một học trò khác của mình.

Theo thông tin trên Facebook, đây là một người đàn ông trung tuổi, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ kiêm Trưởng khoa của một Trường Đại học nổi tiếng tại TP.HCM.

"Không hiểu ban giám khảo có mù không mà sao chọn hoa hậu gì xấu dữ vậy? Thua xa nữ sinh viên trường..., thua học trò mình khoa..., ngành... khóa 2004 của ĐH... TPHCM, là N.K, hiện giờ là phóng viên Đài truyền hình...", tài khoản này viết.

Bài đăng gây bức xúc trong dư luận.

Việc một giảng viên Đại học chê bai Hoa hậu - một cô gái đáng tuổi con mình gây bức xúc trong dư luận. Thậm chí, khi bị cư dân mạng chỉ trích, nam giảng viên này còn tuyên bố gây sốc: "Dân mạng tại sao phải nổi lên vậy? Phải có khen chê mới thú vị chứ, toàn là khen không thì nói làm gì?".

Nhiều người đòi làm rõ trắng đen sự việc và công khai danh tính người đàn ông này.

Khánh My livestream làm rõ nghi vấn 'đá xéo' Thùy Tiên mua giải, thái độ cư dân mạng lại thế này Lên tiếng giải thích ồn ào liên quan đến Thùy Tiên nhưng có vẻ lời nói của Khánh My không được lòng cư dân mạng cho lắm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-buc-xuc-khi-mot-giang-vien-dai-hoc-che-bai-nhan-sac-hoa-hau-thuy-tien-440237.html