Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị nhắc nhở vì để phòng bừa bộn nhưng vẫn thản nhiên livestream ở Miss World

Hậu trường 13/12/2021 21:47

Hoa hậu 10X bị một cư dân mạng nhắc nhở khi thấy căn phòng bừa bộn. Người này còn khuyên Đỗ Thị Hà nên chọn góc khác hoặc dọn dẹp qua căn phòng trước khi livestream.

Đỗ Thị Hà đang là cái tên được khả quan tâm nhất hiện nay khi tham gia Miss World 2021 (Hoa hậu Thế giới). Trước chân dài 10X, hai đại diện Việt Nam cũng tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế cũng gặt hái được thành tích đáng nể: Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2021 (Miss Grand International 2021), Kim Duyên dừng chân ở top 16 Hoa hậu Hoàn vũ 2021 (Miss Universe)

Trên hành trình chinh phục vương miện, Đỗ Thị Hà xuất sắc lọt Top 27 phần thi Talent, Top 13 phần thi Model và lọt vào vòng 2 Head to Head Challenge. Nhiều khán giả nước nhà thường xuyên gửi lời động viên, cổ vũ tới người đẹp quê Thanh Hóa.

Tuy nhiên, mới đây, Đỗ Hà bị một khán giả nhắc nhở vì livestream trong bối cảnh căn phòng cực kỳ bừa bộn. Người này còn khuyên Đỗ Thị Hà nên chọn góc khác hoặc dọn dẹp qua căn phòng trước khi livestream để tránh hình ảnh bừa bộn xuất hiện liên tục trên trang cá nhân.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị nhắc nhở vì để phòng bừa bộn nhưng vẫn thản nhiên livestream ở Miss World - Ảnh 1

Đỗ Thị Hà bị một khán giả nhắc nhở vì để phòng bừa bộn khi livestream. 

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị nhắc nhở vì để phòng bừa bộn nhưng vẫn thản nhiên livestream ở Miss World - Ảnh 2

Mỗi lần lên sóng, hậu cảnh phía sau nàng hậu không được đẹp mắt cho lắm. Dù biết lịch trình thi Hoa hậu bận rộn nhưng nhiều fan khuyên cô nên dọn dẹp lại gọn gàng hơn.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị nhắc nhở vì để phòng bừa bộn nhưng vẫn thản nhiên livestream ở Miss World - Ảnh 3

Hình ảnh bừa bộn trong phòng Đỗ Thị Hà được chụp lại.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị nhắc nhở vì để phòng bừa bộn nhưng vẫn thản nhiên livestream ở Miss World - Ảnh 4

Trước Đỗ Hà, Mai Phương Thúy cũng từng gây tranh cãi vì để phòng lộn xộn, bừa bãi, đồ đạc vứt lung tung.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị nhắc nhở vì để phòng bừa bộn nhưng vẫn thản nhiên livestream ở Miss World - Ảnh 5

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị nhắc nhở vì để phòng bừa bộn nhưng vẫn thản nhiên livestream ở Miss World - Ảnh 6

Các gia đình có con nhỏ như Khánh Thi - Phan Hiển, Ốc Thanh Vân lại dễ được thông cảm vì có trẻ nhỏ. 

 

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