Đỗ Thị Hà đứng top 11 bảng xếp hạng Miss World 2021 sát 'giờ G' đêm chung kết

Bảng xếp hạng trước đêm chung kết Miss World 2021 phần nào cũng đã đánh giá được thực lực của Đỗ Thị Hà và các người đẹp còn lại của cuộc thi.

Chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng thế giới Missosology vừa mới đưa ra dự đoán cuối cùng của họ về top những người đẹp sẽ đạt giải trong cuộc thi Miss World 2021 trong khi chỉ còn vài tiếng nữa đêm chung kết sẽ diễn ra.

Dự đoán của Missosology khi chỉ còn ít giờ nữa chung kết Miss World 2021 sẽ diễn ra - Ảnh: Missosology

Theo đó, ngoài top 30 chung cuộc, Missosology còn đưa ra dự đoán 5 người đẹp sẽ cùng tranh nhau chiếc vương miện danh giá là Philippines, Bờ Biển Ngà, Ba Lan, Bahamas và Venezuela - cũng là người được dự đoán trở thành tân Hoa hậu Thế giới 2021. Tiếp theo đó lần lượt là Ấn Độ, Cộng hòa Czech, Puerto Rico, Cameroon và Mexico cũng có mặt trong top 10 chung cuộc.

Đỗ thị Hà đã vươn lên vị trí thứ 11 - một bước tiến xa khi so với vị trí thứ 20 theo bảng xếp hạng gần đây nhất của Missosology (ngày 5/12) - Ảnh: FBNV

Tin vui đối với các khán giả Việt là Đỗ thị Hà đã vươn lên vị trí thứ 11 - một bước tiến xa khi so với vị trí thứ 20 theo bảng xếp hạng gần đây nhất của Missosology (ngày 5/12). "Cú nhảy vọt" này cũng chứng tỏ rằng Việt Nam sẽ là một đối thủ đáng gờm đối với các thí sinh khác của cuộc thi.

Chung kết Miss World sẽ được tổ chức vào 6 giờ sáng ngày 17/12 (theo giờ Việt Nam) - Ảnh: Internet

Vào 6 giờ sáng ngày 17/12 (theo giờ Việt Nam), chung kết cuộc thi Miss World 2021 sẽ chính thức được diễn ra, đây là một trong những chiến trường sắc đẹp hàng đầu thế giới hiện nay. Liệu Đỗ Thị Hà hay người đẹp nào sẽ là tân Hoa hậu Thế giới 2021?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-thi-ha-dung-top-11-bang-xep-hang-miss-world-2021-sat-gio-g-dem-chung-ket-441838.html