Mới đây, khi đang lưu diễn trên đất Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ 'sôi máu' đăng đàn làm rõ việc bị đồng nghiệp hành hung đến mức phải nhập viện khiến dư luận xôn xao.

Sau khi sang Mỹ lưu diễn, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng liên tục vướng vào loạt tin đồn gây xôn xao cõi mạng. Nhiều netizen đồn đoán Mr.Đàm "trốn" sao kê. Kế đó lại đến lùm xùm "tái hợp" vợ cũ bầu show... Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa tung bất kỳ trang sao kê nào - Ảnh: Internet Mới đây, MXH lại bất ngờ xuất hiện hàng loạt thông tin gây hoang mang về Đàm Vĩnh Hưng. Một số diễn đàn MXH tung tin đồn rằng giọng ca “Xin lỗi tình yêu” bị đồng nghiệp hành hung khi đi diễn tại Mỹ, phải nhập viện, thậm chí ác ý hơn là bị xe tông, qua đời…

Trước những tin đồn thất thiệt, nam ca sĩ đã vô cùng bức xúc. Sáng 18/12, Mr.Đàm đã đích thân lên tiếng trên trang cá nhân, phủ nhận toàn bộ lời đồn vô căn cứ. Kèm theo đó, "ông hoàng nhạc Việt" cũng không quên nhắc nhở người hâm mộ cẩn thận khi tiếp nhận thông tin. Bài đăng của nam ca sĩ - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, nam ca sĩ viết: “Cuộc sống và xã hội ngày càng khó lường! Nhiều kẻ thật sự bất lương, nhẫn tâm, câu view, để kiếm những đồng tiền dơ bẩn, giật tít bất chấp không sợ quả báo mà chính họ hay người thân họ sẽ nhận bởi những điều ác họ đã làm. Vì vậy họ không ngần ngại thêu dệt bịa chuyện, tung tin về Hưng các kiểu!

Hết nhập viện, đến bị hành hung, bị đồng nghiệp đánh, xe cán, rồi chết… Sao có thể dã tâm đến mức vậy trời? Vẫn còn nhiều cách kiếm tiền mà không cần phải làm ác như vậy đâu! Hưng vẫn khỏe và shopping phây phây, vui chơi mỗi ngày và bay show mỗi tuần đều đặn nha các tình yêu! Tội nghiệp các cô fans lớn tuổi đọc tin bậy bạ rồi lo lắng cho Hưng! Đừng để bị gạt rồi giúp cho bọn xấu có thêm views! Hưng đã nói rồi! Có chuyện gì thì cứ vào Facebook thật này của Hưng và trang fanpage Đàm Vĩnh Hưng hoặc kênh YouTube Đàm Vĩnh Hưng là sẽ biết hết thông tin mỗi ngày của Hưng ngay! Mọi người yên tâm nha! Bớt bịa đặt và bớt ăn bẩn, tích đức cho bản thân và con cái nha mấy bé họ ác tên độc!”. Mr.Đàm vung tay mua sắm trên đất Mỹ - Ảnh: FBNV Đính kèm bài đăng, Đàm Vĩnh Hưng đăng thêm loạt ảnh "tay xách nách mang" túi hiệu trong chuyến đi mua sắm tại Mỹ. Dưới phần bình luận, nhiều fan thở phào nhẹ nhõm khi nam ca sĩ đã lên tiếng đính chính. Fan hâm mộ của giọng ca Xin lỗi tình yêu cũng tỏ ra vô cùng bức xúc khi hết lần này đến lần khác anh bị tung tin thất thiệt.

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