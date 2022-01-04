Vào đêm muộn ngày 03/01, diễn viên Lý Nhã Kỳ khiến bạn bè đồng nghiệp, người hâm mộ một phen “đứng ngồi không yên” khi cập nhật tình hình sức khoẻ hiện tại. Cô cho biết các lịch quay như đã hẹn trước phải dời lại vì nhập viện do sức khoẻ. Cụ thể, nữ diễn viên cho hay:

"Cái tội chưa yêu ai nên mới bị rối loạn nhịp tim, huyết áp thấp. Từ nay rút kinh nghiệm nha mợ chảnh ơi. Mợ mà yêu nhiều thì huyết áp mới cao và bình thường, rồi nhịp tim cũng mới bình thường lại nha mợ. Khổ ghê nhập viện mùa Covid nên nhiều bất tiện".