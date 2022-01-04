Lý Nhã Kỳ cho biết, cô vừa phải nhập viện vì bị tụt huyết áp và rối loạn nhịp tim nên các lịch trình công việc đều phải dời lại.
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Vào đêm muộn ngày 03/01, diễn viên Lý Nhã Kỳ khiến bạn bè đồng nghiệp, người hâm mộ một phen “đứng ngồi không yên” khi cập nhật tình hình sức khoẻ hiện tại. Cô cho biết các lịch quay như đã hẹn trước phải dời lại vì nhập viện do sức khoẻ. Cụ thể, nữ diễn viên cho hay:
"Cái tội chưa yêu ai nên mới bị rối loạn nhịp tim, huyết áp thấp. Từ nay rút kinh nghiệm nha mợ chảnh ơi. Mợ mà yêu nhiều thì huyết áp mới cao và bình thường, rồi nhịp tim cũng mới bình thường lại nha mợ. Khổ ghê nhập viện mùa Covid nên nhiều bất tiện".
Đồng thời Lý Nhã Kỳ cho biết, do phải nhập viện điều trị trong tình hình dịch bệnh căng thẳng nên cũng xảy ra nhiều bất tiện. Mặc dù suy kiệt sức khoẻ nhưng người đẹp cũng không quên hài hước chia sẻ với khán giả lý do mắc bệnh là do chưa yêu.
Rất nhanh chóng, ngay sau khi bài viết đăng tải đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Ngay dưới phần bình luận, rất nheieuf bình luận đồng loạt bày tỏ sự lo lắng và không quên gửi lời chúc “Mợ chảnh” sớm bình phục.
Trong chương trình talkshow do Lý Nhã Kỳ sản xuất, cô cũng từng cho biết bản thân đặt mục tiêu cuộc sống khá cao nên không dành nhiều thời gian chăm sóc cho cá nhân, nhất là chuyện tình cảm. Đến khi 40 tuổi đã hoàn thành hết tất cả các mục tiêu nên bắt đầu dành thời gian cho mình và bạn bè. Có vẻ sau một thời gian dài lao lực để đạt mục tiêu nên đã dẫn đến việc nữ diễn viên kiệt sức phải nhập viện.