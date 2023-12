Vào đêm muộn ngày 03/01, diễn viên Lý Nhã Kỳ khiến bạn bè đồng nghiệp, người hâm mộ một phen “đứng ngồi không yên” khi cập nhật tình hình sức khoẻ hiện tại. Cô cho biết các lịch quay như đã hẹn trước phải dời lại vì nhập viện do sức khoẻ. Cụ thể, nữ diễn viên cho hay:

Lý Nhã Kỳ khiến người hâm mộ, bạn bè lo lắng khi thông báo nhập viện điều trị bệnh - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời Lý Nhã Kỳ cho biết, do phải nhập viện điều trị trong tình hình dịch bệnh căng thẳng nên cũng xảy ra nhiều bất tiện. Mặc dù suy kiệt sức khoẻ nhưng người đẹp cũng không quên hài hước chia sẻ với khán giả lý do mắc bệnh là do chưa yêu.

Rất nhanh chóng, ngay sau khi bài viết đăng tải đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Ngay dưới phần bình luận, rất nheieuf bình luận đồng loạt bày tỏ sự lo lắng và không quên gửi lời chúc “Mợ chảnh” sớm bình phục.