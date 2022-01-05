'Ngọc hoàng' Quốc Khánh vẫn sống một mình ở tuổi 60, quyết không lấy vợ chỉ vì một lý do

Khán giả theo dõi Táo Quân nhiều năm, đều ấn tượng với hình ảnh Ngọc Hoàng nghiêm nghị, khó tính, hay trầm ngâm nhưng lại có những phát ngôn khiến khán giả "rần rần" cười bể bụng, vừa dí dỏm, hài hước, vừa duyên dáng của diễn viên Quốc Khánh.

Năm nay, NSƯT Quốc Khánh đã tròn 60 tuổi. Cả cuộc đời cháy hết mình cho nghệ thuật, trải mình qua đủ vai diễn nhưng ngoài đời thực anh vẫn không làm "tròn vai". Quốc Khánh vẫn nợ mẹ một nàng dâu dù là con trai duy nhất. Như bao người mẹ khác, bà thường xuyên giục anh lấy vợ để yên lòng nhưng anh vẫn chưa hoàn thành "vai diễn" đời thực.

Mùa "Táo Quân" năm nào cũng có vài câu nói của Quốc Khánh trong chương trình trở thành câu nói cửa miệng được lan truyền trong đời sống thực tế.

Là một người em rất thân thiết với Quốc Khánh, "Táo Kinh tế" Quang Thắng từng tâm sự: "Thời ông bà vòn sống, năm nào tôi cũng đến chúc tết. Hồi đấy tôi chưa lấy vợ, tôi vẫn thường nhắc "có khi anh phải lấy vợ đi", anh Khánh nói lại luôn "mày vội cứ lấy trước", thế rồi tôi lấy trước thật.

Tôi cũng trách anh Khánh cứ thích cuộc sống một mình để bà cụ tuổi cao rồi vẫn cứ phải lo lắng, chăm sóc. Tất nhiên, mẹ anh ấy cũng chẳng cần chăm anh ấy đâu, nhưng người mẹ nào chẳng thấy con mình nhỏ bé. Nhưng thôi, ông trời kẻ ô cả rồi, chẳng biết thế nào mà nói".



Sau khi ba mẹ mất, NSƯT Quốc Khánh vẫn sống trong căn nhà nhỏ mà gia đình anh từng quây quần, dù căn phòng riêng của anh chỉ rộng 10m2, mọi vật dụng trong phòng đều phải thiết kế mỏng dẹt nhất có thể cho phù hợp.

Chia sẻ với Tri thức trẻ về cuộc sống độc thân, Quốc Khánh thổ lộ rằng: "Tôi lựa chọn cuộc sống tự do nên không lấy vợ. Vì lấy vợ thì ngoài tình yêu thương, còn có cả những điều ràng buộc trách nhiệm nữa.

Cũng may trông tôi thế này thôi chứ chưa bao giờ đau ốm phải nằm viện. Cũng chưa bao giờ phải uống một viên kháng sinh vào người. Nhưng chẳng ai nói hay được, đến lúc mình ốm thì chẳng biết thế nào.

Tôi cũng nghĩ rồi, xác định rồi. Có thể bây giờ mình thấy thỏa mái sung sướng với cuộc sống tự do, nhưng về sau mình khổ. Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Ở giữa ngã 3 đường, tôi muốn chọn con đường nào? Chọn cuộc sống vợ con hạnh phúc ràng buộc, hay chọn cuộc sống tự do cô đơn?

Bây giờ mình chọn cuộc sống tự do, thì sau này phải chịu cảnh về già đau đớn không ai chăm sóc".

Hiện tại, diễn viên vẫn khá hài lòng với cuộc sống độc thân, bận rộn với những vai diễn và những thú vui xung quanh khác, không nghĩ quá nhiều đến chuyện kết hôn.