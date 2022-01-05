Trái ngược với sự vui mừng của hàng loạt sao Việt trước việc Hoài Linh trở lại sau chuỗi ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp, phần đông các khán giả lại tranh cãi gay gắt về vấn đề này.

Mới đây, xác nhận với GiadinhNet, NSƯT Trịnh Kim Chi xác nhận danh hài Hoài Linh sẽ tham gia một vai trong vở "Lạc giữa biển người"- vở diễn nằm trong khuôn khổ Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam. Đóng chung với nam danh hài còn có Việt Hương, Khương Ngọc. Như vậy, đây sẽ là hoạt động nghệ thuật đầu tiên của NS Hoài Linh kể từ khi xảy ra ồn ào “ngâm” 14 tỷ đồng tiền kêu gọi từ thiện trong đợt lũ miền Trung 2021. Trước thông tin này, đông đảo sao Việt đã tỏ ra vô cùng vui vẻ và gửi những lời chúc mừng đến đàn anh.

Tuy nhiên, trái ngược với các nghệ sĩ, trên các diễn đàn mạng xã hội lại nổ ra nhiều tranh cãi. Bên cạnh một số ít ý kiến “bênh vực” Hoài Linh và cho rằng anh hoàn toàn có thể quay trở nghệ thuật thì đa phần các ý kiến đều phản đối gay gắt việc này. Nhiều người thẳng thắn cho rằng: “Hoài Linh không có lòng tự trọng. Nếu vào tôi sẽ không còn đủ niềm tin để đứng trước hàng triệu khán giả nữa. Khi mà cái Tâm không còn sáng thì còn đâu cái Hồn để biểu diễn nữa. Nhột lắm!” - một ý kiến của cộng đồng mạng.

Những ý kiến phản đối gay gắt việc Hoài Linh trở lại (Ảnh chụp màn hình) Những bài đăng liên quan đến việc trở lại của nam danh hài đều nhận về những lượt "phẫn nộ" lớn (Ảnh chụp màn hình) Sau nhiều ồn ào và được “minh oan”, việc Hoài Linh quay trở lại nghệ thuật hay không đã không còn là điều khán giả có thể đồng tình hay không đồng tình. Tuy nhiên, việc nam danh hài “ngâm” số tiền từ thiện suốt 6 tháng đã khiến hình ảnh anh thời gian qua bị đổ sụp trong mắt khán giả. Từ một nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến, giờ đây sự trở lại của Hoài Linh được cho là sẽ không còn nhận được sự ủng hộ của khán giả nữa. Cuối tháng 5/2021, Hoài Linh vướng lùm xùm "ngầm" tiền từ thiện ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung gặp khó khăn. Sau khi cộng đồng mạng có nhiều ý kiến thắc mắc và lên tiếng chỉ trích, Hoài Linh đã đăng tải một đoạn video thừa nhận thiếu sót và có sự chậm trễ trong vấn đề giải ngân hơn 14 tỷ đồng do các nhà hảo tâm quyên góp. Dù sau đó đã lập tức đi phân phát hết số tiền, tuy nhiên, có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh vấn đề kêu gọi từ thiện và giải ngân tiền hỗ trợ của nghệ sĩ Hoài Linh. Sau đó, một số cá nhân đã có đơn tố cáo ông Hoài Linh có hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Sau khi kiểm tra, xác minh các tố giác tội phạm nêu trên, đến ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM là có căn cứ, đúng pháp luật"- Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tranh-cai-gay-gat-khi-hoai-linh-tai-xuat-showbiz-sau-scandal-khan-gia-phan-doi-sao-viet-vui-mung-444578.html