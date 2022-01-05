Dàn sao Việt phản ứng thế nào khi NS Hoài Linh tái xuất showbiz sau thời gian 'ở ẩn' vì ồn ào tiền từ thiện?

Hơn nửa năm sau ồn ào từ thiện, NS Hoài Linh cuối cùng cũng đã trở lại showbiz.
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Sau gần một năm yên ắng rút khỏi làng giải trí vì ồn ào giải ngân tiền thiện nguyện hỗ trợ bà con miền Trung, mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh đã quyết định tái xuất trở lại đóng kịch. Ngay sau khi poster vở kịch có sự tham gia của nam nghệ sĩ được đăng tải trên mạng xã hội đã lập tức gây chú ý, bình luận xôn xao. Đạo diễn vở kịch cho biết, ngay khi ngỏ lời mời, nghệ sĩ Hoài Linh đã đồng ý tham gia ngay bởi xưa nay ông vốn mê diễn kịch hài.
Thông tin này ngay khi được công bố, ngoài người hâm mộ tỏ rõ mừng rỡ thì dàn nghệ sĩ Vbiz cũng có loạt động thái thể hiện tình cảm, chúc mừng nghệ sĩ Hoài Linh lấy lại tinh thần, tái xuất nghệ thuật. Không chỉ vậy, siêu mẫu Xuân Lan còn đích thân đăng ảnh poster vở kịch có sự xuất hiện của Hoài Linh kèm dòng trạng thái: "Thấy poster thương lắm, thương lắm...". Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Bình Tinh, Đức Tiến, Phương Dung,... cũng để bình luận cảm xúc vui mừng khi biết Hoài Linh trở lại sân khấu.
Trước đó, theo báo Tuổi trẻ đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm.
Cụ thể, qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Hoài Linh quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020 là 15,4 tỉ đồng. Trong đó, nam nghệ sĩ đã quyên góp bằng tiền cá nhân hơn 500 triệu để chung tay cứu trợ đồng bào. Sau khi nhận được quà cứu trợ, nhiều địa phương đã có thư cảm ơn.
Hoài Linh có đăng ký kết thúc đợt quyên góp nhưng sau đó các nhà hảo tâm vẫn tiếp tục gửi tiền vào tài khoản của ông. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hoài Linh bị bệnh nên đã không thể đi miền Trung, dẫn đến chậm trễ giải ngân tiền từ thiện. Tuy nhiên, sau đó, Hoài Linh đã ủy quyền cho người quen đi trao tiền từ thiện ở miền Trung.