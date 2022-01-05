Dàn sao Việt phản ứng thế nào khi NS Hoài Linh tái xuất showbiz sau thời gian 'ở ẩn' vì ồn ào tiền từ thiện?

Sau gần một năm yên ắng rút khỏi làng giải trí vì ồn ào giải ngân tiền thiện nguyện hỗ trợ bà con miền Trung, mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh đã quyết định tái xuất trở lại đóng kịch. Ngay sau khi poster vở kịch có sự tham gia của nam nghệ sĩ được đăng tải trên mạng xã hội đã lập tức gây chú ý, bình luận xôn xao. Đạo diễn vở kịch cho biết, ngay khi ngỏ lời mời, nghệ sĩ Hoài Linh đã đồng ý tham gia ngay bởi xưa nay ông vốn mê diễn kịch hài.

Hoài Linh tái xuất showbiz với sân khấu kịch sau gần 1 năm ở ẩn vì ồn ào tiền từ thiện - Ảnh: Internet

Thông tin này ngay khi được công bố, ngoài người hâm mộ tỏ rõ mừng rỡ thì dàn nghệ sĩ Vbiz cũng có loạt động thái thể hiện tình cảm, chúc mừng nghệ sĩ Hoài Linh lấy lại tinh thần, tái xuất nghệ thuật. Không chỉ vậy, siêu mẫu Xuân Lan còn đích thân đăng ảnh poster vở kịch có sự xuất hiện của Hoài Linh kèm dòng trạng thái: "Thấy poster thương lắm, thương lắm...". Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Bình Tinh, Đức Tiến, Phương Dung,... cũng để bình luận cảm xúc vui mừng khi biết Hoài Linh trở lại sân khấu.