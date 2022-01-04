Hoài Linh 'không khởi tố', Thủy Tiên 'tự bỏ tiền túi' làm từ thiện nhưng vẫn tiếp tục vướng ồn ào chỉ vì 1 hành động của MC nhà đài

Hậu trường 04/01/2022 15:29

Mới đây sau khi được "minh oan" vụ từ thiện, Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành tiếp tục vướng ồn ào liên quan đến BTV Tuấn Dương.

Sau khoảng thời gian "lao đao" sự nghiệp vì ồn ào ăn chặn từ thiện, mới đây Thủy Tiên, Hoài Linh, Trấn Thành và loạt nghệ sĩ đã được "minh oan" gây xôn xao cõi mạng. 

Theo đó, dẫn tin từ Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến một số cá nhân tố cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh, SN 1969, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Qua quá trình tiến hành kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định: “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021".

Đồng thời, ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật”- Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nêu.

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3 nghệ sĩ vướng ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện mùa lũ 2020 - Ảnh: Internet

Về phía Thủy Tiên và Trấn Thành, chiều ngày 28/12, theo nguồn tin từ báo Lao Động, Bộ Công an tổ chức buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2021.

Liên quan đến quá trình điều tra việc làm từ thiện của một số ca sĩ, nghệ sĩ kêu gọi quyên góp có dấu hiệu không minh bạch, thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) - đã trả lời.

Theo đó, Bộ Công an khẳng định nhiều nghệ sĩ đã tự bỏ tiền túi ra để làm thiện nguyện, không có dấu hiệu ăn chặn tiền từ thiện.

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Thủy Tiên cứu trợ miền Trung vào mùa lũ năm ngoái - Ảnh: Internet

Mặc dù đã được minh oan sau nhiều lần gây xôn xao cõi mạng, nhưng mới đây những cái tên kỳ cựu như Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành tiếp tục bị cư dân mạng mỉa mai.

Cụ thể, hôm 1/1, BTV Tuấn Dương của ban Thời sự chiến thắng hạng mục “Dẫn chương trình ấn tượng” của VTV Awards. Nam MC nhà đài sau đó đã dành hết số tiền thưởng để giúp đỡ bà con miền Trung. Được biết đoạn dẫn bản tin với 30 giây kìm nén cảm xúc, cố gắng không khóc khi chứng kiến cảnh bà con miền Trung vật lộn giữa lòng lũ xiết đã khiến khán giả không khỏi cảm động.

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Hoài Linh 'không khởi tố', Thủy Tiên 'tự bỏ tiền túi' làm từ thiện nhưng vẫn tiếp tục vướng ồn ào chỉ vì 1 hành động của MC nhà đài - Ảnh 4
BTV Tuấn Dương gây xúc động sau 30 giây kìm nén cảm xúc trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Ngay lập tức hành động ý nghĩa này của anh đã nhận được vô số lời khen từ CĐM. Đáng chú ý, bên cạnh những lời cảm kích, tôn vinh hành động ấm áp của BTV Tuấn Dương, một số netizen bất ngờ bình luận mỉa mai bộ ba "nghệ sĩ mùa lũ". Netizen cho rằng cảm xúc của nam MC mới là thật còn các nghệ sĩ chỉ đang diễn.

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Hoài Linh 'không khởi tố', Thủy Tiên 'tự bỏ tiền túi' làm từ thiện nhưng vẫn tiếp tục vướng ồn ào chỉ vì 1 hành động của MC nhà đài - Ảnh 6
Bình luận của CĐM - Ảnh: Internet

Chưa kể, việc nam danh hài Hoài Linh "ngâm" tiền quyên góp hơn nửa năm cũng là lý do khiến CĐM mỉa mai không thương tiếc. 

Thời gian qua, vấn đề từ thiện của Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành luôn được dư luận quan tâm, chú ý. Được biết sau khi có kết quả bước đầu của Bộ Công an, "anh Bốn" đã có động thái rục rịch trở lại showbiz.

Từ khóa:   Thủy Tiên Trấn Thành Hoài Linh

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