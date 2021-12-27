VTV tung phóng sự 'nhìn lại 2021', bà Phương Hằng, Hoài Linh, Trấn Thành,... cùng loạt nghệ sĩ đình đám chiếm trọn 'spotlight'

Hậu trường 27/12/2021 17:29

Trải qua gần 365 ngày biến động, làng giải trí Việt đã phải đối mặt với "liên hoàn phốt" đổ ập xuống nhiều sao nổi tiếng. Mới đây VTV đã "điểm mặt, chỉ tên" không sót một ai khiến dư luận xôn xao.

Chỉ còn vài ngày nữa là năm 2021 sẽ khép lại. Mới đây VTV đã sản xuất một phóng sự hơn 13 phút với tựa đề "Nhìn lại 2021" để điểm lại "bộ mặt" năm cũ trước khi chào đón năm mới 2022.

Trải qua gần 365 ngày biến động, đặc biệt là làng giải trí Việt, khi "liên hoàn phốt" đổ ập xuống nhiều sao nổi tiếng.

VTV tung phóng sự 'nhìn lại 2021', bà Phương Hằng, Hoài Linh, Trấn Thành,... cùng loạt nghệ sĩ đình đám chiếm trọn 'spotlight' - Ảnh 1
VTV tung phóng sự 'nhìn lại 2021', bà Phương Hằng, Hoài Linh, Trấn Thành,... cùng loạt nghệ sĩ đình đám chiếm trọn 'spotlight' - Ảnh 2
Loạt nghệ sĩ gặp họa năm 2021 - Ảnh chụp màn hình

Bản tin này đã điểm mặt đầy đủ những ngôi sao đình đám vướng ồn ào trong thời gian qua. Lần lượt những gương mặt quen thuộc như Sơn Tùng, Hải Tú, Thiều Bảo Trâm, Jack, Thiên An, Chi Pu, Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên… xuất hiện. Thời lượng chiếm đa phần đoạn clip đủ để thấy năm vừa qua đã tác động đến giới nghệ sĩ nhiều đến thế nào.

VTV tung phóng sự 'nhìn lại 2021', bà Phương Hằng, Hoài Linh, Trấn Thành,... cùng loạt nghệ sĩ đình đám chiếm trọn 'spotlight' - Ảnh 3
VTV 'hỏi khó' sau vụ ồn ào nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm kém chất lượng - Ảnh chụp màn hình

 

Đáng chú ý nhất có lẽ là màn "long tranh hổ đấu" giữa nữ CEO Phương Hằng và một số cái tên nổi cộm trong vấn đề từu thiện như Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng. Năm 2021 đánh dấu 1 năm showbiz dậy sóng mãi không yên vì vấn đề nhạy cảm này. Không ít những cái tên quen thuộc với khán giả đã lao đao, đánh mất hình ảnh vì quá trình làm từ thiện chưa đủ minh bạch, thuyết phục.

VTV tung phóng sự 'nhìn lại 2021', bà Phương Hằng, Hoài Linh, Trấn Thành,... cùng loạt nghệ sĩ đình đám chiếm trọn 'spotlight' - Ảnh 4
Nữ đại gia chính là nhân vật khơi mào mọi scandal liên quan đến hoạt động từ thiện của giới nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình

 

Hoài Linh mới đây dù đã được minh oan tuy nhiên vẫn không tránh khỏi ý kiến trái chiều, sức ép của dư luận.

VTV tung phóng sự 'nhìn lại 2021', bà Phương Hằng, Hoài Linh, Trấn Thành,... cùng loạt nghệ sĩ đình đám chiếm trọn 'spotlight' - Ảnh 5
Bên cạnh từ thiện thì nghệ sĩ quảng cáo cũng là vấn đề gây tranh cãi trong năm qua - Ảnh chụp màn hình

Về phía Thủy Tiên, Trấn Thành, mặc cho 2 nghệ sĩ này sao kê không sót một gram nào, song trên thực tế, một bộ phận netizen đã hoàn toàn mất niềm tin với họ. Bởi sau khi Bộ Công an thông báo các địa phương tại khu vực miền Trung rà soát lại hoạt động thiện nguyện thì không ít nơi "bó tay" vì số liệu "lệch pha" không ít.

Riêng ông hoàng nhạc Việt thì từ lúc nổ ra cuộc tranh cãi với nữ đại gia Đại Nam đến nay vẫn "im ỉm" không tung sao kê, hiện nam ca sĩ đã sang Mỹ được gần 1 tháng để lưu diễn.

Với những "sự kiện" nổi cộm như trên thì dám chắc những dư âm của năm 2021 sẽ còn dai dẳng rất lâu. 

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Từ khóa:   Hoài Linh Thủy Tiên Trấn Thành Đàm Vĩnh Hưng bà Phương Hằng

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