NÓNG: Vy Oanh đòi bà Phương Hằng bồi thường, cải chính, tuyên bố 'thép' khởi kiện thêm một 'hoa hậu'

Hậu trường 23/11/2021 11:18

Mới đây, nữ ca sĩ Vy Oanh tiếp tục có đơn kiện đòi bà Phương Hằng bồi thường và cải chính thông tin khiến dư luận xôn xao.

Thời gian qua, thông tin về vụ kiện tụng giữa ca sĩ Vy Oanh bà Phương Hằng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Từ những tranh cãi trên MXH, đến nay, đôi bên đã nhờ pháp luật can thiệp để giải quyết tranh chấp, thị phi.

Tiếp nối diễn biến vụ việc, dẫn tin từ Thanh Niên, TAND Q.1 (TP.HCM) cho biết, liên quan việc livestream trên MXH, tòa án này đang thụ lý 2 vụ án do ca sĩ Vy Oanh khởi kiện yêu cầu được bồi thường thiệt hại, cải chính và xin lỗi công khai.

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Hình ảnh nữ ca sĩ tại cơ quan công an hôm 25/10 - Ảnh: FBNV

Cụ thể, vụ thứ nhất là ca sĩ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương) vì nhiều lần phát trực tuyến (livestream) có nội dung làm nhục, thóa mạ nữ ca sĩ, chẳng hạn nói nữ ca sĩ “đẻ thuê”, “giật chồng”, “làm gái bao”…

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Vy Oanh tuyên bố đòi cải chính và bồi thường - Ảnh: Thanh Niên

Song song với nộp đơn khởi kiện bà Hằng ra TAND Q.1, ngày 25/10, nữ ca sĩ làm đơn gửi Công an TP.HCM yêu cầu xác minh, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Hằng về các tội: “làm nhục người khác”, “vu khống”... 

Vụ thứ hai, ca sĩ Vy Oanh khởi kiện Hoa hậu Phu nhân người Việt toàn cầu 2012 Thu Hoài (Nguyễn Thị Thu Hoài). Trước đó, ngày 8/7/2021, Thu Hoài livestream tố Vy Oanh hét giá cát sê khi được mời làm quảng cáo cho thẩm mỹ viện của mình và kéo vũ đoàn lên sân khấu rồi đòi cát sê 50 triệu dù không có hợp đồng. Về phía Vy Oanh, nữ ca sĩ phủ nhận và cho rằng những lời nói của Thu Hoài là bịa đặt, vu khống.

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Nữ ca sĩ cho rằng hoa hậu Thu Hoài vu khống, bôi nhọ danh dự mình trên MXH - Ảnh: Internet

Lãnh đạo TAND Q.1 cũng cho hay sẽ xúc tiến đẩy nhanh đưa vụ án ra xét xử theo quy định pháp luật.

Hiện, về phía nữ đại gia Bình Dương, sau khi "hủy kèo" chuyến thăm nhà Vy Oanh, bà Phương Hằng vẫn chưa đưa ra thêm bất kỳ phát ngôn nào liên quan tới vụ kiện trụng nói trên.

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Bà Phương Hằng 'rủ' đưa con đi xét nghiệm ADN, Vy Oanh 'giật mình' có ngay động thái với 'người bí ẩn' trên MXH

Hành động của Vy Oanh ngay lập tức thu hút dư luận. Nhiều netizen chắc chắn rằng không phải ngẫu nhiên nữ ca sĩ lại đăng đàn khoe các con ngay sau khi bà Nguyễn Phương Hằng thách thức xét nghiệm ADN.

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Từ khóa:   Vy Oanh bà Phương Hằng Hoa hậu Thu Hoài

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