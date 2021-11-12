Bà Phương Hằng 'rủ' đưa con đi xét nghiệm ADN, Vy Oanh 'giật mình' có ngay động thái với 'người bí ẩn' trên MXH

Hậu trường 12/11/2021 09:43

Hành động của Vy Oanh ngay lập tức thu hút dư luận. Nhiều netizen chắc chắn rằng không phải ngẫu nhiên nữ ca sĩ lại đăng đàn khoe các con ngay sau khi bà Nguyễn Phương Hằng thách thức xét nghiệm ADN.

Chiều ngày 11/11, nữ đại gia Bình Dương trở lại sóng livestream và tiếp tục gọi tên Vy Oanh - người có mối hiềm khích lớn với bà suốt thời gian qua.

Trong livestream, bà Phương Hằng tuyên bố sẵn sàng xét nghiệm ADN cho con trai và chồng mình, đúng như lời thách thức trước đó của giọng ca Đồng Xanh. Tuy nhiên, nữ CEO cũng yêu cầu Vy Oanh xét nghiệm ADN cho con với một số người đàn ông và đưa ra giấy khai sinh của con để chứng minh không đẻ thuê.

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Cuộc chiến ADN nổ ra giữa Vy Oanh và bà Phương Hằng - Ảnh minh họa: Internet

Nữ đại gia nói: "Tôi yêu cầu phải xét nghiệm ADN cho con và đưa giấy khai sinh ra. Cô còn bảo là tôi phải thử ADN cho con tôi. OK, tôi với anh Dũng và con tôi sẽ đi thử ADN.

Nếu thử ra đúng con trai tôi là con của anh Dũng thì cô đi trong một nốt nhạc, vì cô bôi nhọ vợ chồng tôi trước công chúng.

Còn Vy Oanh nói rằng không đẻ thuê, không có lấy chồng người ta, thì đưa khai sinh con ra và phải đi thử ADN. Vy Oanh chơi luật tôi sẽ chơi luật với Vy Oanh".

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Bà Phương Hằng trong buổi livestream chiều 11/11 - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý hơn, nữ CEO còn tiết lộ câu chuyện Vy Oanh đang thiếu nợ 30.000 USD khi mua hột xoàn tại tiệm H.H, ở tiểu bang Massachusetts, Mỹ.

Theo đó, bà Phương Hằng tiết lộ, một người giấu tên đã gửi "tâm thư" cho nữ đại gia, cho biết Vy Oanh đang thiếu chị gái của mình số tiền 30.000 USD, đồng thời tiết lộ nữ ca sĩ hứa hẹn sẽ trả số tiền này sau 2 ngày nữa (tức ngày 13/11).

Phát ngôn của bà chủ Đại Nam về chuyện thử ADN nhanh chóng gây sự chú ý.

Không lâu sau khi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh cũng bài đăng mới trên fanpage. Nữ ca sĩ không đả động đến lời thách thức của đối phương, thay vào đó là chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình quây quần cùng nhau xem đá bóng. Song, chú thích của nữ ca sĩ lại đầy ẩn ý khi nhắc đến các con.

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Vy Oanh khoe xem bóng đá cùng chồng và các con - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, Vy Oanh viết: "Nay nhà cháu tranh thủ để xem đá bóng, môn yêu thích của ba em, cả em bé mới nở Mio cũng hóng hớt xem nữa. Người ta được 4 tháng mà mặc luôn đồ 2 tuổi của chị Xu rồi cô chú ạ, vượt trội y như anh Voi của em, còn chị Xu ăn vô thì tồn hết lên não nên chiều cao cân nặng vừa đủ chuẩn sôi. Thích nhất buổi tối quân quầy bên nhau, mỗi ngày phải hít hít tí hơi các cục cưng mới chịu được cơ hihi".

Kế đó, giọng ca Đồng Xanh tiếp tục phản pháo lời cáo cuộc mượn nợ mua hột xoàn của nữ đại gia trên trang cá nhân vô cùng gay gắt.

Vy Oanh viết: "Đời cháu chưa bao giờ phải đi mua hột xoàn như ai đó, toàn chồng tặng mới đeo (chồng cũng mua ở Việt Nam ạ), có được ít lộc nào cháu gửi vô đất thôi ạ cháu không thích đeo lên người nhiều đồ đắt tiền chỉ để chứng tỏ mình không RẺ TIỀN!".

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Nữ ca sĩ đáp trả lời cáo buộc vay tiền mua hột xoàn - Ảnh chụp màn hình

Hành động này của Vy Oanh ngay lập tức thu hút dư luận. Nhiều netizen chắc chắn rằng không phải ngẫu nhiên nữ ca sĩ lại đăng đàn khoe các con ngay sau khi bà Nguyễn Phương Hằng thách thức xét nghiệm ADN. Đáng chú ý hơn là nữ ca sĩ mở chế độ bình luận công khai, nhưng lại không ngần ngại xóa bỏ tất cả những bình luận trái chiều. 

Hiện không rõ kèo mới này của bà Phương Hằng và Vy Oanh sẽ đi về đâu, song sức hút của nó đối với dư luận là không nhỏ. CĐM đã bắt đầu bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn MXH từ tối hôm qua.

Trở thành 'tâm điểm' trong buổi live NÓNG tối nay của nữ CEO, Vy Oanh thách ngược bà Phương Hằng một việc khiến dư luận SỐC nặng

Trở thành 'tâm điểm' trong buổi live NÓNG tối nay của nữ CEO, Vy Oanh thách ngược bà Phương Hằng một việc khiến dư luận SỐC nặng

Vy Oanh nhấn mạnh 3 con của cô "một dòng máu đỏ da vàng, một bố một mẹ" và gay gắt thách thức ngược lại bà Phương Hằng 1 việc gây sốc.

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Từ khóa:   Vy Oanh bà Phương hằng Vy Oanh nợ nần

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