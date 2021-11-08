Trở thành 'tâm điểm' trong buổi live NÓNG tối nay của nữ CEO, Vy Oanh thách ngược bà Phương Hằng một việc khiến dư luận SỐC nặng

Vy Oanh nhấn mạnh 3 con của cô "một dòng máu đỏ da vàng, một bố một mẹ" và gay gắt thách thức ngược lại bà Phương Hằng 1 việc gây sốc.

Sau khoảng thời gian "bỏ bê" showbiz Việt để "gây chiến" với Tịnh thất Bồng Lai, bà Phương Hằng chính thức thông báo trở lại vào tối nay và trực tiếp gọi tên Vy Oanh. Đáng chú ý hơn, nữ đại gia còn "thách thức" giọng ca Đồng Xanh đi thử ADN của các con. Thông báo livestream của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình Ngay lập tức, nữ ca sĩ đã có động thái đáp trả bằng việc chụp màn hình thông báo livestream được một Fangape đăng tải và kèm dòng trạng thái cực gắt.

Bài đăng đáp trả của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình Theo đó, Vy Oanh hỏi ngược nữ đại gia về việc sử dụng quỹ thời gian "tăm tia" cô để "giúp đỡ" ông Huỳnh Uy Dũng. Vy Oanh nhấn mạnh 3 con của cô "một dòng máu đỏ da vàng, một bố một mẹ". Nữ ca sĩ gay gắt: "CEO nghĩ sao nếu bỗng một ngày đẹp trời tôi bắt bé út của bà phải đi xét nghiệm ADN với chồng bà và 20 người đàn ông khác (theo lời rất nhiều đồn 8 tháng qua)?". Bà Phương Hằng và con trai út - Ảnh chụp màn hình Đây không phải là lần đầu tiên nữ đại gia đặt ra nghi vấn về gia đình nữ ca sĩ Vy Oanh. Trước đó, bà chủ Đại Nam từng nhiều lần cáo buộc giọng ca Đồng Xanh là tiểu tam, cặp kè với đại gia khiến Vy Oanh vô cùng bức xúc.

Mới đây, theo Thanh niên, sáng 25/10 nữ ca sĩ đã cùng luật sư cá nhân có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM và nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án đối với CEO Phương Hằng về hành vi dùng mạng xã hội livestream đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nữ ca sĩ. Cụ thể, trong đơn, ca sĩ Vy Oanh đề cập bà Nguyễn Phương Hằng đã có 7 buổi livestream, từ ngày 16/5 đến 9/10/2021 có nội dung làm nhục, thóa mạ đối với nữ ca sĩ. Vy Oanh tại cơ quan công an hôm 25/10 - Ảnh: Thanh Niên Trong đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống, xúc phạm như: Từ “đẻ thuê” được lặp lại 10 lần, “làm g** bao” được lặp lại 2 lần, “làm bé” lặp lại 2 lần, “giật chồng” và “giựt chồng” lặp lại 3 lần, “zĩ dãng zơ záy” (dĩ vãng dơ dáy) được bà Nguyễn Phương Hằng lặp lại 9 lần trong các buổi livestream… Hiện, vụ ồn ào căng thẳng giữa nữ đại gia và ca sĩ Vy Oanh vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bị 'kẻ lạ mặt' gửi thư đe dọa, cảnh cáo gay gắt sau khi tung đơn kiện bà chủ Đại Nam, Vy Oanh đề nghị công an bảo vệ khẩn cấp Vy Oanh cho biết sau khi cô gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng, đã có nhiều người liên tục gọi điện, nhắn tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Thậm chí, những người này còn có hành vi đe dọa sức khỏe, tính mạng của nữ ca sĩ và gia đình cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tro-thanh-tam-diem-trong-buoi-live-nong-toi-nay-cua-nu-ceo-vy-oanh-thach-nguoc-ba-phuong-hang-mot-viec-khien-du-luan-soc-nang-435185.html