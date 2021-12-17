TAND Quận 1 thông báo 'cuối cùng' về vụ Vy Oanh khởi kiện bà Phương Hằng, đòi bồi thường, xin lỗi công khai

Hậu trường 17/12/2021 08:57

Liên quan đến vụ kiện tụng giữa Vy Oanh và bà Phương hằng, mới đây TAND Quận 1 TP.HCM đã có thông báo mới nhất.

Thời gian qua, thông tin về vụ kiện tụng giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Phương Hằng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Từ những tranh cãi trên MXH, đến nay, đôi bên đã nhờ pháp luật can thiệp để giải quyết tranh chấp, thị phi.

Vy Oanh 1
Bà Phương Hằng và Vy Oanh khẩu chiến suốt nhiều tháng nay - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 23/11, dẫn tin từ Thanh Niên, TAND Q.1 (TP.HCM) cho biết, liên quan việc livestream trên MXH, tòa án này đang thụ lý 2 vụ án do ca sĩ Vy Oanh khởi kiện yêu cầu được bồi thường thiệt hại, cải chính và xin lỗi công khai.

 

Cụ thể, vụ thứ nhất là ca sĩ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương) vì nhiều lần phát trực tuyến (livestream) có nội dung làm nhục, thóa mạ nữ ca sĩ, chẳng hạn nói nữ ca sĩ “đẻ thuê”, “giật chồng”, “làm gái bao”…

Song song với nộp đơn khởi kiện bà Hằng ra TAND Q.1, ngày 25/10, nữ ca sĩ làm đơn gửi Công an TP.HCM yêu cầu xác minh, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Hằng về các tội: “làm nhục người khác”, “vu khống”... 

Vy Oanh 2
Hình ảnh nữ ca sĩ tại cơ quan công an hôm 25/10 - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng đâm đơn kiện hoa hậu Thu Hoài vì cho rằng nàng hậu có nhiều phát ngôn bịa đặt, vu khống hòng bôi nhọ danh dự của cô.

Liên quan đến ồn ào kiện tụng nói trên, Người Lao Động đưa tin,mới đây, TAND quận 1 vừa chuyển hồ sơ vụ kiện "Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa nguyên đơn là ca sĩ Vy Oanh với bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng sang TAND quận 3 (TP.HCM).

Cụ thể, căn cứ kết quả xác minh từ cơ quan công an, thực tế bà Nguyễn Phương Hằng đang cư ngụ tại quận 3. Do đó, TAND quận 1 cho rằng vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND quận 3.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Vy Oanh khoe chồng đại gia và 3 con trong không gian phòng khách 'sang - xịn - mịn', nhan sắc 'mẹ bỉm' gây chú ý

Vy Oanh khoe chồng đại gia và 3 con trong không gian phòng khách 'sang - xịn - mịn', nhan sắc 'mẹ bỉm' gây chú ý

Vy Oanh tiếp tục khoe hình ảnh hạnh phúc của gia đình nhỏ trong phòng khách được trang hoàng cực "sang - xịn - mịn".

Xem thêm
Từ khóa:   Vy Oanh bà Phương Hằng Vy Oanh kiện bà Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?