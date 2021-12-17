TAND Quận 1 thông báo 'cuối cùng' về vụ Vy Oanh khởi kiện bà Phương Hằng, đòi bồi thường, xin lỗi công khai

Liên quan đến vụ kiện tụng giữa Vy Oanh và bà Phương hằng, mới đây TAND Quận 1 TP.HCM đã có thông báo mới nhất.

Thời gian qua, thông tin về vụ kiện tụng giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Phương Hằng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Từ những tranh cãi trên MXH, đến nay, đôi bên đã nhờ pháp luật can thiệp để giải quyết tranh chấp, thị phi.

Bà Phương Hằng và Vy Oanh khẩu chiến suốt nhiều tháng nay - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 23/11, dẫn tin từ Thanh Niên, TAND Q.1 (TP.HCM) cho biết, liên quan việc livestream trên MXH, tòa án này đang thụ lý 2 vụ án do ca sĩ Vy Oanh khởi kiện yêu cầu được bồi thường thiệt hại, cải chính và xin lỗi công khai.

Cụ thể, vụ thứ nhất là ca sĩ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương) vì nhiều lần phát trực tuyến (livestream) có nội dung làm nhục, thóa mạ nữ ca sĩ, chẳng hạn nói nữ ca sĩ “đẻ thuê”, “giật chồng”, “làm gái bao”…

Song song với nộp đơn khởi kiện bà Hằng ra TAND Q.1, ngày 25/10, nữ ca sĩ làm đơn gửi Công an TP.HCM yêu cầu xác minh, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Hằng về các tội: “làm nhục người khác”, “vu khống”...

Hình ảnh nữ ca sĩ tại cơ quan công an hôm 25/10 - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng đâm đơn kiện hoa hậu Thu Hoài vì cho rằng nàng hậu có nhiều phát ngôn bịa đặt, vu khống hòng bôi nhọ danh dự của cô.

Liên quan đến ồn ào kiện tụng nói trên, Người Lao Động đưa tin,mới đây, TAND quận 1 vừa chuyển hồ sơ vụ kiện "Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa nguyên đơn là ca sĩ Vy Oanh với bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng sang TAND quận 3 (TP.HCM).

Cụ thể, căn cứ kết quả xác minh từ cơ quan công an, thực tế bà Nguyễn Phương Hằng đang cư ngụ tại quận 3. Do đó, TAND quận 1 cho rằng vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND quận 3.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tand-quan-1-thong-bao-cuoi-cung-ve-vu-vy-oanh-khoi-kien-ba-phuong-hang-doi-boi-thuong-xin-loi-cong-khai-441879.html