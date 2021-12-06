Vy Oanh khoe chồng đại gia và 3 con trong không gian phòng khách 'sang - xịn - mịn', nhan sắc 'mẹ bỉm' gây chú ý

Vy Oanh tiếp tục khoe hình ảnh hạnh phúc của gia đình nhỏ trong phòng khách được trang hoàng cực "sang - xịn - mịn".

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ Vy Oanh liên tiếp bị dính những tin đồn cho rằng mượn nhà "sống ảo". Trước nhiều luồng ý kiến của dư luận, Vy Oanh đã nhiều lần đáp trả bằng cách khoe thêm biệt thự khác siêu khủng rộng 1.400m2, không gian nội thất bày trí sang trọng.

Một trong những 'tổ ấm' bạc tỷ' của giọng ca Đồng Xanh - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, giọng ca Đồng Xanh tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã đại gia cùng 3 con nhỏ. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ đăng khung ảnh đầy đủ hết thành viên trong gia đình.

Phòng khách của Vy Oanh đã được trang hoàng đậm không khí Noel - Ảnh: FBVN

Trong bức ảnh được Vy Oanh chia sẻ trên trang cá nhân, toàn bộ thành viên trong gia đình cô cùng nhau quây quần trong không gian của phòng khách với tone trắng chủ đạo. Dù chưa tới giáng sinh nhưng căn nhà của nữ ca sĩ đã được trang hoàng một cây thông rất lớn cùng với cây cảnh, hoa tươi khiến cho không gian càng trở nên ấm áp và đậm chất Noel.

Nhan sắc mặn mà của bà mẹ 3 con - Ảnh: FBNV

Trong ảnh, Vy Oanh vẫn giữ được sắc vóc thon gọn cùng gương mặt vô cùng thanh tú và xinh đẹp dù đã là mẹ 3 con.

Nội thất 'khủng' trong nhà Vy Oanh - Ảnh: FBNV

Đây không phải là lần đầu tiên Vy Oanh "khoe" nhà, khoe con, trước đó nữ ca sĩ khiến cả cõi mạng trầm trồ khi chia sẻ hàng loạt bức hình hai người con trai của mình vui đùa trong một căn biệt thự đắt đỏ, hoành tráng với sảnh rộng láng bóng, có cả bể bơi kích thước khủng bên trong cùng nội thất đắt tiền.

Vy Oanh 'hãnh diện' khoe 'về dáng sau sinh', CĐM 'bóc trần' skill 'bóp méo vạn vật' để có body thon gọn 'hết nước chấm' Dù Vy Oanh đăng ảnh khoe eo thon, dáng đẹp sau sinh và nhận được nhiều ý kiến khen ngợi, nhưng không ít netizen đã tinh mắt soi ra được "skill" được cho là photoshop bóp méo ảnh của Vy Oanh để có được body "hết nước chấm".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vy-oanh-khoe-chong-dai-gia-va-3-con-trong-khong-gian-phong-khach-sang-xin-min-nhan-sac-me-bim-gay-chu-y-440120.html