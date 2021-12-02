Vy Oanh 'hãnh diện' khoe 'về dáng sau sinh', CĐM 'bóc trần' skill 'bóp méo vạn vật' để có body thon gọn 'hết nước chấm'

Hậu trường 02/12/2021 16:59

Dù Vy Oanh đăng ảnh khoe eo thon, dáng đẹp sau sinh và nhận được nhiều ý kiến khen ngợi, nhưng không ít netizen đã tinh mắt soi ra được "skill" được cho là photoshop bóp méo ảnh của Vy Oanh để có được body "hết nước chấm".

Vừa hạ sinh thiên thần nhỏ thứ 3 cách đây vài tháng nhưng hiện tai Vy Oanh gần như đã lấy lại được vóc dáng như trước. Thậm chí nữ ca sĩ còn cho biết bụng cô đã "có múi" và liên tục khoe dáng eo thon muột nà trên MXH.

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Nữ ca sĩ đã hạ sinh bé thứ ba - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ hồ hởi chia sẻ: "Muốn tập thể dục thì mẹ cháu phải dậy từ 6 giờ mới kịp việc. Tính mẹ cháu quen làm gì cũng đến nơi đến chốn, dù là việc nhỏ hay việc lớn. Như bài tập tay sáng nay, dù rụng rời cũng quyết bám đến từng giây cuối cùng.

Ta nói vượt được cái ngưỡng khó nhất cảm giác nó khoái khoái làm sao. Thử thách và chinh phục chính bản thân mình. Hôm nay hơn hôm qua và không bằng ngày mai nhé các tình yêu. Chúc cả nhà một ngày mới an lành, hạnh phúc nha. Bụng đã có xơ múi đồ lại rồi, mặc vừa cái áo dài thời con gái lại rồi".

Hậu sinh con, giọng ca Đồng Xanh đã tích cực tập luyện thể dục, thực hiện các kế hoạch giảm cân. Dù Vy Oanh đăng ảnh khoe eo thon, dáng đẹp sau sinh và nhận được nhiều ý kiến khen ngợi, nhưng không ít netizen đã tinh mắt soi ra được "skill" được cho là photoshop bóp méo ảnh của Vy Oanh để có được body "hết nước chấm".

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CĐM chỉ ra điểm 'móp, méo' trong ảnh của Vy Oanh - Ảnh: FBNV

 

Trong nhiều bức ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ, không ít lần lộ khoảnh khắc "cửa méo, tường lồi lõm" khiến CĐM "bật cười". 

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Có lẽ còn 'non tay' nên những bức ảnh của nữ ca sĩ lộ rõ điểm can thiệp chỉnh sửa - Ảnh: FBNV

Trước đó, trong nhiều loạt ảnh từ đăng tải khoe các buổi tập thể dục, Vy Oanh lộ "eo bánh mì", bắp tay kém thon gọn. Từng chia sẻ bí quyết về dáng sau sinh, bà mẹ tiết lộ hay sử dụng quần gel nóng và nịt bụng sau khi sinh con nửa tháng. Sau đó, Vy Oanh giảm ăn tinh bột, đường, dầu mỡ, chuyển sang ăn đồ luộc, hấp và nhiều rau xanh. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng bổ sung vitamin tổng hợp, uống sữa tươi không đường để vẫn đủ sữa cho con.

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Thân hình Vy Oanh hậu sinh nở - Ảnh: FBNV

Việc nghệ sĩ photoshop hình ảnh để có được vẻ ngoài xinh đẹp, chỉn chu trước khi đăng lên mạng xã hội là chuyện bình thường. Tuy nhiên nhiều sao Việt đã hơi "quá tay" dẫn đến body bị méo mó. 

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