NSƯT Thành Lộc ra mặt nói rõ sự thật đoạn ghi âm ủng hộ bà Phương Hằng, bức xúc lên tiếng 'dân tình mình rất dễ bị lợi dụng và dắt mũi'

Hậu trường 01/12/2021 07:45

Không để dư luận xôn xao và tranh cãi quá lâu, chính NSƯT Thành Lộc đã lên tiếng về chuyện này.

 

Những ngày qua, cư dân mạng hoang mang khi trên MXH bất ngờ xuất hiện thông tin cho biết NSƯT Thành Lộc nhắc đến vợ chồng CEO Đại Nam. Cụ thể, nhiều hội nhóm trên Facebook lan truyền một đoạn ghi âm có giọng nói hao hao với Thành Lộc. Đáng chú ý, người trong ghi âm bày tỏ lòng cảm kích với bà Nguyễn Phương Hằng khi đã bỏ tiền túi ra làm thiện nguyện.

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Nữ CEO gây bão thời gian qua - Ảnh chụp màn hình

"Với tấm lòng trân quý của tôi, xin gửi đến vợ chồng anh Dũng chị Hằng những lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn anh chị vì tháng ngày qua bởi tấm lòng từ và tâm thiện để mang lại sự bình an cho bà con, cho đất nước. Tôi tin chắc rằng, những người có tâm có trí có đức, có nhân cách, đủ trưởng thành sẽ hiểu được những gì mà anh chị đã làm. Với tôi, những người có đức thì sẽ hiểu việc gì đúng, việc gì sai", người này nói.

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Cư dân mạng lan truyền loạt clip với tiêu đề liên quan đến nam diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, người được cho là NSƯT Thành Lộc cho biết mình rất đau lòng khi nhắc đến chuyện thiện nguyện của giới nghệ sĩ. Giọng nói trong đoạn ghi âm cho hay: "Bởi vì sao, con em họ đang chờ những cách tay vươn ra để giúp đỡ. Vậy mà bao nhiêu con người tàn nhẫn kia họ vô tình bóp méo, xuyên tạc quỹ từ thiện của anh chị Dũng Hằng".

Ngay khi đoạn ghi âm được công bố trên MXH, dư luận đã không khỏi xôn xao và bàn tán rầm rộ. Không ít ý kiến khẳng định chắc nịch rằng đây chính là giọng nói của "phù thủy sân khấu". Tuy nhiên, một số người lại bán tin bán nghi vì nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong cách phát âm và nhấn nhá câu từ.

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Không để dư luận xôn xao và tranh cãi quá lâu, chính NSƯT Thành Lộc đã lên tiếng về chuyện này. Trên trang cá nhân, nam diễn viên đã phủ nhận hoàn toàn đoạn ghi âm. Thành Lộc bức xúc viết trên trang cá nhân: "Bạn bè thân thiết và khán giả thân quen lâu năm rồi nghe qua một cái là biết ngay đó không phải, không hề là giọng nói của mình hé. Vẫn còn năm Tân Sửu tuổi mình á! Haha. Qua sự việc người ta ngụy tạo ra giọng nói của tôi (mặc dù không hề giống chút nào) mà bá tánh cứ tin hay cố tình tin đó là thật mới thấy rằng dân tình mình rất dễ bị lợi dụng và dắt mũi từ những trò trí trá của người đời!".

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Thành Lộc đăng tải 2 bài viết làm rõ sự thật - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng của nam nghệ sĩ đã chính thức đập tan nghi ngờ của dư luận. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được người tung đoạn ghi âm trên có mục đích gì, song đang khiến dư luận, đặc biệt ;à fan của Thành Lộc vô cùng bức xúc và không hài lòng.

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