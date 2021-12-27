Táo 'kỳ cựu' hé lộ ảnh 'thân mật' cùng Công Lý trong hậu trường, Trấn Thành - Hoài Linh chính thức 'mất ghế' ở Táo Quân 2022?

Hậu trường 27/12/2021 09:09

Nghệ sĩ hài Vân Dung đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh “tụ họp” của 3 táo: Y tế (Vân Dung), Nam Tào (Xuân Bắc), Bắc Đẩu (Công Lý) thu hút được sự chú ý của netizen khi khung cảnh sau lưng chẳng phải đâu xa lạ - sân chầu. 

Hiện tại, không khí chuẩn bị cho các chương trình cuối năm đang được các nghệ sĩ gấp rút chuẩn bị. Đặc biệt, với một chương trình đã có "tuổi" như Táo Quân thì khán giả lại càng mong ngóng.

Tuy nhiên, mới đây nhiều thông tin cho rằng năm nay Bắc Đẩu Công Lý sẽ không tham gian Táo Quân vì tình hình sức khỏe không cho phép. Điều này đã khiến fan Táo vô cùng tiếc nuối. Đáng chú ý hơn cả khi hàng loạt cái tên được netizen đưa ra nhằm thay thế cho nam nghệ sĩ vào vai cô Đẩu, trong đó có cả Trấn Thành, Hoài Linh. Song 2 cái tên này đã vấp phải vô số ý kiến tranh cãi từ CĐM.

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Trước đó, Trấn Thành và Hoài Linh là 2 cái tên được CĐM đồn đoán sẽ thay thế Công Lý - Ảnh: Internet

Giữa lúc dư luận đang xôn xao thì tối muộn ngày 26/11, nghệ sĩ hài Vân Dung đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh “tụ họp” của 3 táo: Y tế (Vân Dung), Nam Tào (Xuân Bắc), Bắc Đẩu (Công Lý) thu hút được sự chú ý của netizen khi khung cảnh sau lưng chẳng phải đâu xa lạ - sân chầu. 

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Bức ảnh được NS Vân Dung đăng tải - Ảnh: FBNV

Bức ảnh thân thiết của 3 nghệ sĩ giữa sân khấu Táo Quân khiến dân tình vui mừng và "nuôi" hy vọng NSND Công Lý vẫn tham gia đóng Táo Quân năm nay.

Trước đó, khi thông tin Trấn Thành thay thế Hoài Linh, phía ê- kíp Táo Quân đã ngầm bác bỏ thông tin này khi tung ra danh sách các diễn viên chính thức được tham gia vào chương trình Quốc Khánh, Vân Dung, Quang Thắng, Chí Trung, Đỗ Duy Nam, Quốc Khánh, Dũng Hớn, Trung Ruồi, Tự Long... Đồng thời loạt ảnh nhóm nghệ sĩ tụ họp bàn bạc kịch bản cũng không thấy ông xã Hari Won đâu.

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Vai diễn ấn tượng của Công Lý trở thành khó khăn cho nhiều cái tên được đưa ra để thay thế - Ảnh: Internet

Thời gian qua, sức khỏe của NSND Công Lý bịu ảnh hưởng rấ lớn sau khi anh bị đột quỵ và phải nhập viện gấp trong đêm. Hình ảnh cô Đẩu tụ họp cùng các Táo trong hậu trường khiến nhiều người “nuôi” hy vọng NSND Công Lý sẽ tham gia Táo Quân năm nay. Hiện tại đây vẫn chỉ là đồn đoán của CĐM, khán giả vẫn đang chờ thông tin chính thức từ phía ê – kíp chương trình.

Táo Quân 2022: CĐM 'la ó' Trấn Thành không lấp được cái bóng quá lớn của NSND Công Lý, VTV tung loạt ảnh làm rõ 'ẩn tình'

Táo Quân 2022: CĐM 'la ó' Trấn Thành không lấp được cái bóng quá lớn của NSND Công Lý, VTV tung loạt ảnh làm rõ 'ẩn tình'

Mới đây VTV đã chính thức tung loạt ảnh tại buổi họp mặt của các nghệ sĩ sẽ tham gia Táo Quân 2022, qua đó làm rõ thông tin Trấn Thành thay thế "cô Đẩu" Công Lý.

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Từ khóa:   Công Lý Hoài Linh Trấn Thành Táo Quân

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