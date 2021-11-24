Dàn sao rục rịch trở lại 'Táo Quân', CĐM lo sốt vó 'cô Đẩu Công Lý liệu có lên chầu?'

Sau khi nhiều nghệ sĩ rục rịch trở lại với sân khấu "Gặp nhau cuối năm", MXH bất ngờ rộ tin cô Đẩu Công Lý không tham gia Táo Quân năm nay. Thậm chí, dân mạng còn chỉ ra nguyên do.

Táo Quân từ nhiều năm nay đã trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu của mỗi gia đình vào đêm 30. Với những màn báo cáo đậm chất "cà khịa", dàn "táo" cùng với Ngọc Hoàng, bộ đôi Nam Tào - Bắc Đẩu đã khiến khán giả "cười lăn cười bò" trước khoảnh khắc tạm biệt năm cũ, đón năm mới.

Món ăn tinh thần của nhiều gia đình Việt mỗi đêm 30 - Ảnh: Internet

Gần về cuối năm, cư dân mạng lại càng "hóng" màn trở lại "oanh tạc" đêm 30 của Táo Quân. Đáng chú ý, mới đây, nhiều nhân vật kỳ cựu như Nam Tào Xuân Bắc, Táo Giao Thông chí Trung... đã lần lượt "rục rịch" ngày "về chầu" khiến dân tình vui mừng, hân hoan.

Chí Trung, Xuân Bắc hứa hẹn ngày trở lại - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, CĐM bất ngờ "lo sốt vó" vì có thể năm nay "cô Đẩu" đanh đá Công Lý sẽ "vắng bóng". Giữa lúc nhiều nghệ sĩ đăng ảnh "Táo" thì Công Lý vẫn im hơi lặng tiếng sau thời gian nằm viện điều trị.

Bên cạnh đó, netizen cũng chỉ ra "sức khỏe" có thể là một trong những nguyên do khiến nam diễn viên hài khó lòng quay trở lại cùng đồng nghiệp.

Nam danh hài đã xuất viện nhưng sức khỏe vẫn chưa thực sự ổn định - Ảnh: FBNV

Được biết, trước đó, nam danh hài phải nhập viện ngay trong đêm vì bị ngã ở nhà. Sau hơn 1 tháng điều trị, Công Lý đã xuất viện về nhà. Song trong loạt ảnh mới đây, gương mặt nam danh hài vẫn còn nhợt nhạt và chưa hồi phục hoàn toàn.

Cô Đẩu trở thành một phần không thể thiếu của Táo Quân - Ảnh: Internet

Dù vậy, cư dân mạng, đặc biệt là những fan hâm mộ "cô Đẩu" vẫn hy vọng anh sớm khỏe lại và tham gia cùng các Táo.

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