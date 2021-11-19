Xuất viện được gần 1 tháng, sức khỏe của 'cô Đẩu' Công Lý thế nào? CĐM phát hiện một điểm vẫn còn 'đáng lo'

Vào tháng 7 vừa qua, NSND Công Lý đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị ngã tại nhà riêng. Sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện, sức khoẻ của anh đã dần ổn định và đã được xuất viện.

Cuối tháng 10, nam danh hài đất Bắc chính thức xuất viện. Tin tức này ngay lập tức khiến người hâm mộ của anh vui mừng. Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý cũng chia sẻ những hình ảnh mới nhất của anh sau thời gian điều trị để bạn bè và fan hâm mộ yên tâm. Cô viết: "Thời gian vừa rồi, cũng là quãng thời gian thật sự đã rất khó khăn với vợ chồng em và gia đình. Khi anh Lý ốm, nhiều người quan tâm, động viên... Em và gia đình cũng như anh Lý rất xúc động, trân quý tình cảm của mọi người".