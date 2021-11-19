Xuất viện được gần 1 tháng, sức khỏe của 'cô Đẩu' Công Lý thế nào? CĐM phát hiện một điểm vẫn còn 'đáng lo'

Hậu trường 19/11/2021 10:18

Sau gần 1 tháng xuất viện, "cô Đẩu" Công Lý đã lấy lại phong độ giờ đã tươi tắn và trông khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận ra gương mặt anh vẫn chưa thực sự cân đối.

Vào tháng 7 vừa qua, NSND Công Lý đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị ngã tại nhà riêng. Sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện, sức khoẻ của anh đã dần ổn định và đã được xuất viện.

Cuối tháng 10, nam danh hài đất Bắc chính thức xuất viện. Tin tức này ngay lập tức khiến người hâm mộ của anh vui mừng. Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý cũng chia sẻ những hình ảnh mới nhất của anh sau thời gian điều trị để bạn bè và fan hâm mộ yên tâm. Cô viết: "Thời gian vừa rồi, cũng là quãng thời gian thật sự đã rất khó khăn với vợ chồng em và gia đình. Khi anh Lý ốm, nhiều người quan tâm, động viên... Em và gia đình cũng như anh Lý rất xúc động, trân quý tình cảm của mọi người". 

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'Cô Đẩu' xuất viện - Ảnh: FBNV

Gần đây nhất, nam danh hài "Táo quân" đã " xuất hiện trong loạt hình ảnh chụp cùng diễn viên Hồng Diễm và Lương Thanh khi các đàn em đến nhà thăm nhà. Sau gần 1 tháng xuất viện, "cô Đẩu" đã lấy lại phong độ giờ đã tươi tắn và trông khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận ra gương mặt anh vẫn chưa thực sự cân đối trở lại, cảm giác nụ cười vẫn còn gượng gạo và hơi lệch.

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Nam nghệ sĩ tươi tắn hơn nhưng mặt vẫn còn hơi lệch và có phần gượng gạo - Ảnh: FBNV

Điều này khiến cư dân mạng, fđặc biệt là người hâm mộ của nam danh hài cảm thấy lo lắng và liên tục để lại bình luận chúc anh mau hồi phục để trở lại sân khấu. Bên cạnh đó, hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như NSND Lan Hương, Chiều Xuân, Hoàng Hải... cũng bình luận động viên và chúc đồng nghiệp sớm ngày "comeback" cùng anh chị em nghệ sĩ.

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Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng chúc Công Lý sớm bình phục hoàn toàn - Ảnh chụp màn hình

NSND Công Lý gây ấn tượng với khán giả ở cả mảng phim truyền hình lẫn sân khấu hài. Với lối diễn ấn tượng, luôn "làm mới" bản thân để phù hợp với từng vai diễn, anh được khán giả yêu quý và công nhận tài năng. Đặc biệt, Công Lý là một "mảnh ghép" không thể thiếu trong chương trình được trông đợi mỗi dịp Tết đến Xuân về - Táo Quân.

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