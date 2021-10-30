Thông tin mới chuyện Thủy Tiên làm từ thiện ở Nghệ An: Đơn vị thi công lý giải nguyên do cầu xuất hiện nhiều vết nứt, liệu có hợp lý?

Hậu trường 30/10/2021 19:42

Liên quan đến các vết nứt của cầu Khe Liệu, công ty TNHH Tư vấn thiết kế đô thị Thanh Chương, đơn vị thi công dự án đã lên tiếng.

Thời gian gần đây, loạt lùm xùm từ thiện mùa lũ 2020 của Thủy Tiên bị đào lại và gây xôn xao cõi mạng. Mới đây nhất, vụ việc cây cầu 1 tỷ được Thủy Tiên hỗ trợ xây dựng ở Nghệ An đã hư hỏng sau 4 tháng kể từ khibàn giao đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Cụ thể, cầu Khe (hay còn gọi là cầu Khe Liệu) ở Nghệ An đã bị sập vào 17h30 ngày 31/10/2020 do chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 9 sau nhiều ngày mưa lớn, nước lũ dâng cao. Lúc này, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã ủng hộ 1 tỷ đồng để xây mới hoàn toàn cây cầu này trong đợt thiện nguyện vào cuối năm 2020.

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Bài đăng thông báo hỗ trợ xây lại cầu của Thủy Tiên hồi năm ngoái - Ảnh chụp màn hình

Trả lời phỏng vấn của Vietnamnet, ông Hoàng Phạm Thọ, Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ cho biết: "Nếu không có đoàn của ca sĩ Thủy Tiên thì xã không biết lấy đâu ra kinh phí để khắc phục".

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ, tổng chi phí để thi công cầu Khe Liệu là 1 tỷ đồng. Ngoài ra, ngay phía trên cầu có treo biển ghi rõ đơn vị hỗ trợ xây cầu là "Các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước cùng gia đình ca sĩ Thủy Tiên – Công Vinh".

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Chủ thầu cho biết vết nứt do kỹ thuật - ẢNh: Tiền Phong

Dân Việt thông tin thêm, vào ngày 28/10, cầu Khe Liệu sau 4 tháng bàn giao, tức là từ tháng 6/2021 đến nay, đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, xuống cấp nghiêm trọng.

Đến chiều nay, ngày 30/10, ông Phạm Xuân Tiệp – Kỹ thuật công ty TNHH Tư vấn thiết kế đô thị Thanh Chương giải thích với báo Tiền Phong rằng: "Đó là vết nứt kỹ thuật chứ không phải công trình thi công kém chất lượng. Theo thiết kế, giữa mặt đường bê tông và mái taluy cầu có vết nứt để tạo độ co giãn”.

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Sau 4 tháng, cây cầu được phát hiện nhiều điểm hư hỏng, xuống cấp - Ảnh: Dân Việt

Trước đó, theo rà soát mới đây từ 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Chương, đợt lũ lụt năm vào tháng 10/2020 có 520 hộ được hỗ trợ với tổng số tiền là 5,087 tỷ đồng. Ngoài ra, đoàn còn hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu dân sinh với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng, cùng với đó là 20 chiếc xuồng dân sinh trị giá khoảng 200 triệu.

Như vậy, so với số tiền Ủy ban MTTQ huyện Thanh Chương xác nhận ngày 12/11/2020 là 6,889 tỷ đồng, còn tổng số tiền sau rà soát và đã báo cáo với Bộ Công an chỉ có 6,787 tỷ đồng, ít hơn số xác nhận 102 triệu đồng. Hiện, huyện Thanh Chương đang tiếp tục rà soát, tìm kiếm khoản chênh lệch.

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Từ khóa:   Thủy Tiên cây cầu Thủy Tiên xây dựng cầu Khe Liệu

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