Bà Phương Hằng khẳng định nếu trên phương diện pháp luật thì phía Thủy Tiên vẫn chưa giải ngân tiền đóng góp của các MTQ trong đợt lũ năm ngoái.

Chiều ngày 19/10, bà Phương Hằng xuất hiện trên sóng livestream để tiếp tục làm rõ ồn ào tố bị hành hung tại cơ quan công an. Cụ thể, nữ đại gia khẳng định bản thân không đơm đặt hay bịa chuyện. Bà Hằng bức xúc nói: "Tôi không bao giờ nói thêm, nói bớt. Tôi là nạn nhân... Cùng một lúc 5 người mặc dù chưa đánh tôi nhưng đã áp đảo tinh thần tôi, uy hiếp tinh thần tôi. Đó không gọi là hành hung sao quý vị? Hay đánh tôi đổ máu mới gọi là hành hung?". Bà Phương Hằng trong buổi livestream chiều ngày 19/10 - Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, trong buổi phát trực tiếp, vợ ông Dũng Lò Vôi bất ngờ nhắc đến ồn ào từ thiện dù trước đó đã thông báo nội dung buổi nói chuyện xoay quanh việc hành hung tại cơ quan công an hôm 16/10. Theo bà Hằng, trên giấy tờ xác nhận của các địa phương được cứu trợ lũ lụt mà Thủy Tiên cung cấp đều đứng trên danh nghĩa cá nhân cô, không nhắc đến bất kỳ một cá nhân/tổ chức nào. Trong khi đó, đây là tiền cô chỉ là người đứng ra nhận trách nhiệm đi trao giúp cho các MTQ trong và ngoài nước. Giấy xác nhận hoạt động từ thiện của Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Nữ đại gia nói trong livestream: "Trong giấy xác nhận là của Công Vinh, Thủy Tiên, vậy thì tiền nhân dân đóng góp vô chưa giải ngân phải không? Tại sao không đưa tên là tiền của đồng bào, nhân dân gửi vào mà để tên Công Vinh - Thủy Tiên". Bà cũng khẳng định nếu trên phương diện pháp luật thì phía Thủy Tiên vẫn chưa giải ngân tiền đóng góp của các MTQ trong đợt lũ năm ngoái. Số tiền cô đi làm từ thiện mùa lũ cuối năm 2020 vừa qua dù có là bao nhiêu thì xét theo luật vẫn chỉ là tiền cá nhân, không được tính là đã giải ngân xong tiền quyên góp từ thiện. Nữ đại gia gay gắt: "Đây là cú knock out cuối cùng tôi dành cho Công Vinh và Thủy Tiên". Những ồn ào hiện tại liên quan đến chuyến 'thân chinh' vào rốn lũ vào năm ngoái - Ảnh: Internet Phát ngôn của nữ đại gia đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra xung quanh buổi phát sóng này. Nhiều cư dân mạng cho rằng bà Phương Hằng nói đúng, song lại có nhiều ý kiến phản hồi cho rằng nữ đại gia đang "bới lông tìm vết", soi mói từng câu từ nhằm gây xôn xao dư luận. Bình luận trái chiều của CĐM trên các diễn đàn MXH về buổi livestream - Ảnh chụp màn hình Mặc dù chỉ là ý kiến cá nhân của bà Phương Hằng nhưng đã gây bão dư luận sau khi buổi phát sóng kết thúc. Hiện tại, lùm xùm từ thiện của giới nghệ sĩ, đặc biệt là vợ chồng giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc vẫn đang là mối quan tâm của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-khang-dinh-thuy-tien-chua-giai-ngan-tien-tu-thien-vi-giay-xac-nhan-khong-de-ten-mtq-tuyen-bo-day-la-cu-knock-out-cuoi-cung-431977.html