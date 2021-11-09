Chỉ một dòng trạng thái đầy ẩn ý, bà xã Công Lý đã khiến cả cõi mạng náo loạn, 'đoán già đoán non' 'cô Đẩu' sắp lên chức bố

Hậu trường 09/11/2021 17:09

Sau hơn 1 năm kết hôn, mới đây cộng đồng mạng xôn xao nghi vấn Ngọc Hà - vợ NS Công Lý đã mang thai con đầu lòng.

Sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện, mới đây fan hâm mộ vô cùng vui mừng khi "cô Đẩu" Công Lý đã có thể xuất viện về nhà.

Ngay sau khi đón chồng về, bà xã Công Lý đã đăng tải tâm thư dài, vừa mừng vừa vui kể lại những khó khăn mà 2 vợ chồng đã trải qua thời gian vừa rồi. Ngọc Hà biết ơn người thân, khán giả luôn ủng hộ, theo dõi chồng mình trên con đường nghệ thuật cũng như đời sống hàng ngày. Đồng thời cô cũng bày tỏ tình cảm chân thành của mình dành cho ông xã. Ngọc Hà viết: "Khi ốm, có ai là không suy nghĩ khi công việc, vai diễn, đến ngày bấm máy phải dừng lại? Là vợ cũng là người ở cạnh, chăm sóc anh Lý suốt thời gian qua, em càng thương và xót xa khi nhìn thấy tâm tư trĩu nặng của chồng. Anh Lý rất nhớ sân khấu, nhớ khán giả, nhớ trường quay… Nhưng em hiểu là anh đang cố nén lại, cố gắng ăn uống, luyện tập để có sức khoẻ tốt nhất cho ngày trở lại".

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Dù chênh nhau khá nhiều tuổi, nhưng netizen vẫn nhận xét hai vợ chồng rất đẹp đôi - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, bà xã "cô Đẩu" lại khiến CĐM rần rần chúc mừng vì ngỡ niềm vui nhân đôi khi nhiều lời đồn đoán cô mang thai con đầu lòng.

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Dòng trạng thái đầy ẩn ý của Ngọc Hà - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, trên trang cá nhân, Ngọc Hà đăng tải hình ảnh tươi cười rạng rỡ kèm dòng trạng thái: "Bắt đầu một chương mới trong cuộc sống".
Ngay lập tức nhiều người hâm mộ chắc mẩm chặng đường mới mà bà xã Công Lý nhắc đến phải chăng là "sắp làm mẹ trẻ con". Tuy nhiên, chính chủ ngay lập tức lên tiếng trả lời CĐM "nhanh - gọn - lẹ" khiến nhiều fan hụt hẫng.

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Bà xã Công Lý cho biết hôm nay là một ngày đặc biệt với mình - Ảnh chụp màn hình

Ngọc Hà bất ngờ trước phản ứng của CĐM và vội giải thích rằng hôm nay là một dịp đặc biệt đối với cô nên chỉ muốn đăng ảnh kỷ niệm, còn khi nào có thai chắc chắc sẽ "khoe" ngay để CĐM cùng chung vui.

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Được biết, Công Lý - Ngọc Hà về chung một nhà đã hơn 1 năm. Bà xã nam nghệ sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi giữ mối quan hệ chị em khá thân tình với vợ cũ của Công Lý là MC Thảo Vân.

Trong dịp sinh nhật mới đây, cả hai còn cùng tổ chức sinh nhật nho nhỏ cho nam danh hài ngay trong bệnh viện.

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Từ khóa:   Công Lý bà xã Công Lý mang thai Ngọc Hà

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