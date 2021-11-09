Sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện, mới đây fan hâm mộ vô cùng vui mừng khi "cô Đẩu" Công Lý đã có thể xuất viện về nhà.

Ngay sau khi đón chồng về, bà xã Công Lý đã đăng tải tâm thư dài, vừa mừng vừa vui kể lại những khó khăn mà 2 vợ chồng đã trải qua thời gian vừa rồi. Ngọc Hà biết ơn người thân, khán giả luôn ủng hộ, theo dõi chồng mình trên con đường nghệ thuật cũng như đời sống hàng ngày. Đồng thời cô cũng bày tỏ tình cảm chân thành của mình dành cho ông xã. Ngọc Hà viết: "Khi ốm, có ai là không suy nghĩ khi công việc, vai diễn, đến ngày bấm máy phải dừng lại? Là vợ cũng là người ở cạnh, chăm sóc anh Lý suốt thời gian qua, em càng thương và xót xa khi nhìn thấy tâm tư trĩu nặng của chồng. Anh Lý rất nhớ sân khấu, nhớ khán giả, nhớ trường quay… Nhưng em hiểu là anh đang cố nén lại, cố gắng ăn uống, luyện tập để có sức khoẻ tốt nhất cho ngày trở lại".